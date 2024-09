Arlenilson não gostou das críticas à educação do município de Rio Branco

Na sessão desta terça-feira, 10 de setembro, na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o líder do Partido Liberal (PL) na casa, deputado Arlenilson Cunha, subiu à tribuna para defender a gestão do prefeito Tião Bocalom em Rio Branco. Em meio a críticas sobre a educação municipal, o parlamentar ressaltou as realizações da administração e expressou orgulho por Bocalom fazer parte de seu partido.

O deputado iniciou seu discurso destacando que o prefeito Tião Bocalom tem realizado um “grande trabalho” na capital acreana, sustentando sua defesa com números e dados concretos. “Eu vou iniciar dizendo porque não é questão de desculpa não”, afirmou, antes de passar a detalhar os investimentos realizados na área da educação.

Abordando a recente polêmica sobre os contratos na educação municipal, Arlenilson Cunha explicou que a decisão de manter os profissionais foi tomada com o objetivo de evitar “essa troca abrupta durante o ano letivo”, priorizando o bem-estar das crianças. Ele afirmou categoricamente: “Todos os professores, assistentes educacionais, mediadores, permanecerão para concluir o ano letivo. Isso é fato.”

O líder do PL também destacou que o prefeito Tião Bocalom investiu 32% da receita do município em educação, um percentual que supera o mínimo constitucional de 25%. “É um prefeito que se preocupa assim com a educação do município, das nossas crianças”, reforçou.

Entre as realizações da gestão, o deputado mencionou a entrega de mais de 1.500 notebooks aos professores, 4.500 tablets às crianças, e a instalação de mais de 370 quilômetros de fibra ótica, garantindo que todas as escolas do município tenham acesso à internet. “É esse prefeito que não tem compromisso com a educação?”, questionou retoricamente.

Cunha ainda destacou que a gestão de Tião Bocalom foi recentemente avaliada como a melhor do Norte em funcionamento da máquina pública, segundo o CPL. “Ninguém atira pedra na árvore que não dá frutos. Porque o Bocalom tem feito um trabalho, tem demonstrado”, afirmou.

Ao encerrar sua fala, o deputado reconheceu os desafios, como a crise hídrica que afeta a cidade, mas reafirmou sua confiança na gestão de Bocalom. “O prefeito Bocalom tem compromisso com as pessoas, com o município de Rio Branco, dessa capital tão linda e limpa que está, devido ao cuidado com a cidade e com as pessoas que Bocalom tem tido”, concluiu.