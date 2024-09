Alimentos com calorias negativas: quais são e como incluí-los na dieta

Algumas frutas cítricas, como laranja, abacaxi e kiwi, além da banana, podem ajudar a aumentar a quantidade de melatonina no organismo, promovendo uma boa noite de sono LauriPatterson/GettyImages Gabriela Maraccinida CNN

Os alimentos com “calorias negativas” são conhecidos por exigirem mais energia do corpo para serem digeridos do que a quantidade de calorias que fornecem. Geralmente, esses alimentos são ricos em fibras e água, aumentando o gasto energético durante o processo digestivo.

A nutróloga e gastroenterologista Jennifer Emerick Ramos, que atende em Brasília, explica que alimentos com baixas calorias e alto teor de fibras, – como aipo, pepino e alface -, demandam mais esforço do corpo durante o processo de mastigação e digestão.

“Embora esses alimentos aumentem o gasto calórico, o impacto é pequeno e não resulta em perda de peso significativa. A principal contribuição está no efeito digestivo e na sensação de saciedade“, afirma Jennifer.

A nutricionista Amanda Jhessy, que trabalha em Brasília, concorda que o consumo dos alimentos com “calorias negativas”, por si só, não é suficiente para promover a perda de peso. No entanto, ela aconselha que sejam incluídos na alimentação dentro de estratégias de déficit calórico.

“Se o objetivo é a perda de peso, é essencial gastar mais calorias do que se consome. Também é necessário ter uma boa noite de sono, ajustar a ingestão de água e praticar, no mínimo, 150 minutos de atividade física por semana”, complementa Amanda.

Cuidado com a deficiência nutricional

Jennifer alerta que uma dieta composta apenas por alimentos com “calorias negativas” pode levar a deficiências nutricionais. Apesar de serem ricos em fibras, água e alguns micronutrientes, esses alimentos são pobres em calorias, proteínas, gorduras saudáveis e outros nutrientes essenciais, tornando a dieta inadequada para atender às necessidades nutricionais a longo prazo.

A nutricionista Andrea Ferrara, da Clínica Bottura, em São Paulo, concorda e acrescenta que, quanto mais variada a alimentação, mais saudável ela é. “O consumo repetido de determinados alimentos pode priorizar algumas vitaminas e minerais, enquanto reduz outros”, explica.

Segundo Andrea, para que a absorção e utilização dos micronutrientes ocorra de forma eficiente, é fundamental que o corpo receba energia equilibrada proveniente dos macronutrientes, como carboidratos, proteínas e gorduras.

Como incluí-los na dieta

Os alimentos com calorias negativas podem ser incorporados ao cardápio para aumentar a ingestão de fibras. As frutas podem ser consumidas como lanche ou sobremesa, enquanto os vegetais são ótimas opções para saladas no almoço e jantar.

Contudo, é essencial diversificar a alimentação, incluindo proteínas (como carne e frango) e gorduras saudáveis (como castanhas, sementes e azeite) para garantir o bom funcionamento do metabolismo.

Confira lista de alimentos com calorias negativas:

Verduras: aspargos, brócolis, couve-flor, couve, repolho, alface, espinafre, nabo, pimenta vermelha, tomate, alho-poró, chicória e aipo (salsão);

Legumes: cenoura crua ralada, vagem, nabo, pepino, berinjela, cebola e abobrinha;

Frutas: abacaxi, limão, goiaba, mamão papaia, damasco, mirtilo, pêssego, melão, morango, manga, tangerina, melancia e framboesa.