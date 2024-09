O governo do Acre, por meio das secretarias de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e de Planejamento (Seplan), analisou na tarde desta segunda-feira, 9, mais um projeto de integração apresentado pela Agência Regional de Desarrollo (ARD-Arequipa). A reunião foi realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac).

Na ocasião, o secretário técnico da ARD-Arequipa, Mario Zúñiga Martínez, apresentou “as vantagens geoestratégicas e geoeconômicas oferecidas pelo Megaporto das Américas – Corio”, novo porto que será construído em Arequipa com capacidade de 100 milhões de toneladas por ano. “É uma oportunidade para o Brasil consolidar cargas destinadas à Asia no porto norte-americano de Long Beach, diminuindo custos com fretes, distâncias e unidade de transporte de mercadorias”, disse Martinez.

Ainda de acordo Martinez, o projeto une os Oceanos Pacífico e Atlântico, para os quais o sul do Peru tem uma posição privilegiada e estratégica devido a sua proximidade com o Brasil, através do Acre, Bolívia, Uruguai, Argentina e Chile. Ele destacou ainda a existência de uma estrada de ferro entre as cidades de Cuzco e Arequipa e a necessidade de consolidação da ferrovia de Cuzco para Assis Brasil.

O titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, disse que a proposta apresentada pela agência peruana estimula o trabalho de fortalecimento da Rota Quadrante Rondon que pela logística apresentada se interligaria por um sistema ferroviário de cargas já existente, podendo ser complementado a partir de Puerto Maldonado até Assis Brasil.

“Graças ao esforço do governador Gladson Cameli cada vez o Acre tem se colocado como um importante elo entre o Brasil e o Pacífico. O Peru fortalece a sua costa marítima com a construção de portos que buscam conexão com a Ásia, deixando o Acre forte neste cenário. Temos feito as agendas necessárias para se beneficiar desse momento político e econômico”, acrescentou Mesquita.

Para o gestor do Planejamento, Ricardo Brandão, o Estado cumpre o seu papel de identificar as oportunidades estratégicas da América do Sul, especialmente com o Peru. “Essa apresentação do governo de Arequipa demonstra que estamos posicionados de forma estratégica e, como governo, como parlamento, buscamos o diálogo para aproveitar esse momento, explorando projetos que possam contemplar tanto o Acre como os irmãos peruanos”.

O titular da Seplan defendeu a otimização da estrutura logística com Rio Branco, Madre de Dios até Arequipa conectando os portos de Corio com Chancay “de forma que represente uma nova virada de rumo ao desenvolvimento do Acre e do Brasil”, acrescentou.

Para o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Luiz Gonzaga, os projetos se conectam e podem ser utilizados de forma estratégica nas exportações do setor produtivo do estado, especialmente a soja. “O nosso sonho é a integração, como vimos neste encontro há o interesse recíproco, temos que parabenizar o nosso governador Gladson Cameli pela política de comércio exterior desenvolvida em parceria com os poderes que se unem por um Acre melhor para todos”.

O Ministério de Transportes e Comunicação do Peru promoverá o desenvolvimento de cinco comboios divididos em grupos. O primeiro grupo inclui trens de carga mineral, como o Trem Apurimac-Marcona, que ligará o corredor sul ao porto de Marcona, em Ica, e uma ferrovia de Chota, em Cajamarca, a Eten, em Lambayeque.

Participaram ainda da reunião o diretor de assuntos aduaneiros da AZPE, Marcos Morais, e o coordenador do Grupo de Trabalho Acre-Ucayali, Francimar Fernandes e o Superintendente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) no Acre, Paulo Trindade.