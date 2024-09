EM SENA MADUREIRA não temos uma simples eleição entre adversários políticos, mas uma guerra entre inimigos. É o caso do deputado federal Gerlen Diniz (PP) e do prefeito Mazinho Serafim, com seu candidato a prefeito Gilberto Lira (UB). Gerlen foi deputado estadual com atuação positiva e é um bom deputado federal. O Gilberto é um bonachão, uma figura agradável, educado, mas não conseguiu se destacar na ALEAC. Está no jogo disputando voto a voto com o adversário Gerlen, por conta da força do prefeito Mazinho, que vem se notabilizando por ganhar eleições. Não duvidem se nesta reta final o clima esquentar; tanto o deputado federal Gerlen Diniz (PP) como o prefeito Mazinho, são chamados de “pavio curto”. Podem explodir a qualquer momento. A novela da eleição para a prefeitura de Sena Madureira ainda se encontra nos primeiros capítulos calmos. Mas já diziam os navegantes: -Depois da calmaria no mar vem a tempestade.

DISPUTA SEM FAVORITO

A DISPUTA pela prefeitura de Rio Branco ainda não tem um candidato que possa ser apontado como franco favorito. Os detalhes desta reta final é que dirão quem vai chegar na frente. Até aqui a disputa está equilibrada entre Marcus Alexandre (MDB) e Tião Bocalom (PL). Marcus enfrenta o jogo pesado de duas máquinas públicas: Prefeitura e Governo, que perseguem os comissionados que não entram na campanha do prefeito Bocalom.

TUDO COMO ANTES

FORAM para a Avenida Paulista, berraram, destilaram ódio, se fantasiaram de verde e amarelo, pediram intervenção militar, prisão do ministro Alexandre de Moraes, mas tudo continua como dantes no Quartel de Abrantes. O Bolsonaro permanece inelegível, o Alexandre de Moraes ministro do STF e o Lula na presidência. Não estamos numa republiqueta das bananas. Saudade dos Trapalhões…..

QUANDO TODOS MEXE…….

PARA COMEÇO de conversa: todo gestor sabe que não pode haver contratação no período eleitoral. Deixar expirar o contrato de 500 professores apostando num jeitinho da justiça, mostra a falta de sintonia e de planejamento na Secretaria Municipal de Educação. Quando todos mexem na mesma panela, a comida sai insossa ou salgada.

QUEM MANDA NA EDUCAÇÃO?

SEI quem manda na prefeitura de Rio Branco: senador Márcio Bittar (UB). Mas na secretaria municipal de Saúde, sinceramente, não sei. Depois deste áudio vazado da secretária Nabiha Bestene, em que retrata uma briga de egos pelo comando do órgão entre ela e supostamente o subsecretário Paulo Machado, cabe uma pergunta: afinal, quem manda na Secretaria Municipal de Educação?

TOMA QUE O FILHO É TEU

O PASTOR Paulo Machado, que supostamente trava uma guerra com a secretária Nabiha Bestene pelo comando da secretaria municipal de Educação, negou ontem ao BLOG ter ingerência no fim do contrato dos 500 professores provisórios. Foi lacônico: “Não sou secretário, sou subsecretário. Só assumo atos da secretaria no afastamento da titular”. Traduzindo o que disse o Machado: toma que o filho é teu.

A TEORIA E A PRÁTICA

MAS, tudo indica que não é bem assim. E sim, que a secretária Nabiha Bestene está de enfeite no cargo. A nota que comunica a suspensão das aulas na rede municipal de ensino é assinada pelo subsecretário Paulo Machado, quando deveria ser assinada pela secretária Nabiha. Ou não?

NÃO FOI OUVIDA

A IMPRESSÃO que passa no áudio vazado da secretária Nabiha é que ela alertou para o problema do fim dos contratos dos 500 professores provisórios e não foi ouvida. A Nabiha é uma mulher séria, lhe conheço há muito tempo. Não creio que mentiu.

NÃO É PUXADINHO

A LEI proíbe contratação de servidores em tempo eleitoral. Não acredito que a justiça vá pisar em cima da lei para consertar um erro,

para ser agradável aos gestores da PMRB, em plena eleição.

O ZÉ TOCOU NA FERIDA

O CANDIDATO a vereador de Rio Branco, advogado Zé Lopes (REPUBLICANOS), tocou na ferida ao cobrar em um áudio uma posição dos vereadores ante ao problema dos 500 professores colocados na rua. Todos estão calados. Não vão cobrar, Zé, porque a quase maioria absoluta dos vereadores têm afilhados em cargos de confiança na PMRB. Por isso, é bom eleger vereador que não faça do cargo um balcão de empregos e viva de favores do prefeito que estiver no poder. O Zé Lopes pode criticar porque não precisa de salário de vereador e nem de conchavo eleitoral para sobreviver. É independente.

CARNE DE PESCOÇO

O DEPUTADO Manoel Moraes (PP), que comanda a campanha do Maxsuel Maia (PP) para prefeito de Xapuri, é uma carne de pescoço para qualquer adversário. Conheço. Não será fácil derrotar o candidato do Manoel. O Manoel é um craque na condução de uma campanha na reta final.

FOI AVISADO

O MAIOR cabo-eleitoral da oposição ao prefeito Tião Bocalom não são nem os seus adversários, mas a falta de água nos bairros periféricos. Nada pior em uma casa do que faltar água. O Bocalom foi avisado que a PMRB não tinha estrutura para tocar o SAERB.

CALO PERMANENTE

A DEPUTADA Michelle Melo (PDT) é um calo permanente do prefeito Tião Bocalom, e continua sendo nesta campanha municipal. Tem somado muito à campanha do Marcus Alexandre (MDB). É bem articulada.

POLÍTICO COMBATIVO

A Federação formada pelo PT-PV-PCdoB, deve eleger um vereador em Rio Branco. Quem briga pela vaga é o ex-vereador, ex-vice prefeito, professor Márcio Batista, um político combativo que sempre esteve nos grandes debates políticos da categoria dos professores.

BUCHA DE CANHÃO

O QUE DÁ para se perceber nesta questão do fim dos contratos dos professores provisórios da prefeitura de Rio Branco, é que querem transformar a secretária Nabiha Bestene em bucha de canhão, lhe tornando a culpada pela patuscada. Como não se defende, vai virar culpada na opinião pública.

EMBOLOU MAIS

A ELEIÇÃO para a prefeitura de Tarauacá pode ficar mais embolada do que se encontra, com a entrada do grupo do ex-prefeito Wando Torquato (PSD), na campanha do candidato Zé Filho (REPUBLICANOS). Wando indicou a irmã Teca Torquato de vice.

CAMPANHA REDONDA

QUEM está com uma campanha redonda para vereador de Rio Branco na chapa do PSD, é o primeiro suplente de deputado, Jeferson Pururuca. É um forte concorrente na chapa do PSD.

NÃO ESTAMOS NA DITADURA

DIZEM que o uso do cachimbo deixa a boca torta. Os viúvos e viúvas da ditadura militar de péssima memória de torturas, acham que ainda estão no regime ditatorial, e sonham com a sua volta. Querem tutelar o Judiciário, tirando ministros do STF, que não decidem pela ideologia da extrema direita. Isso já cansou, tanto que o público da Avenida Paulista foi muito inferior ao que era esperado.

COMPLETAMENTE FALSO

É FALSA como uma nota de 300 reais a teoria de que os deputados federais e senadores do Acre só foram eleitos porque eram bolsonaristas. Foram eleitos porque estavam montados em fortes estruturas financeiras para montar seus esquemas eleitorais. Nenhum almoço político é grátis. Mais bolsonarista do que o senador Márcio Bittar (UB) não existe, e teve uma votação pífia para o governo. E a Márcia Bittar teve baixa votação para o Senado. Ideologia não elege ninguém.

REGISTRA UM MOMENTO

É UMA tolice achar que essa ou aquela pesquisa pode decidir a eleição. Quem decide a eleição não são os engomados, os secretários,os cargos de confiança, mas o eleitor da periferia, onde o serviço público não chega. Montar grandes carreatas e bandeiraços com cargos comissionados, não quer dizer nada.

COMO NUNCA

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) diz estar na campanha do Marcus Alexandre (MDB), como nunca esteve nas suas. É quem comanda a militância nos bairros e os bandeiraços.

QUE É ISSO, PATRÃO!

O CANDIDATO Gilson da Funerária, que disputa a prefeitura de Senador Guiomard, fez um vídeo com fundo musical da fala do Pablo Escobar, cujos métodos não eram nada republicanos. Alguém entendeu a mensagem que quis passar? Eu, não!

FRASE MARCANTE

“Todo sapato bonito um dia se torna chinelo velho.” Ditado chileno.