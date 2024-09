Virginia Fonseca abre o jogo sobre reação das filhas com novo irmãozinho; veja o vídeo

Virginia Fonseca contou detalhes sobre como foi a primeira reação das duas filhas, Maria Alice e Maria Flor, após conhecerem na maternidade o caçula José Leonardo, que nasceu neste domingo (8).

De acordo com a influenciadora e também atual apresentadora do SBT, as duas teriam reagido de forma muito positiva com o novo irmãozinho. Ainda deitada, ela contou que ficou muito feliz com o encontro do trio e que as irmãs mais novas ainda pediram para carregar o pequeno.

“Foi tão fofo elas vendo o José, foi tão fofo, a gente filmou”, disse a nora do cantor sertanejo Leonardo. “Eu tô aqui deitada, acabar de dor, de cansaço”, desabafou sobre estar se recuperando após o parto do herdeiro.

Vale destacar que um andar inteiro da maternidade foi fechado para Virginia, que personalizou todo o espaço com o tema escolhido para o seu caçula. No local, ela está recepcionando amigos e familiares com várias lembrancinhas.

