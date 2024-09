Polícia flagra 17 monitorados sem autorização para trabalhar na Expoacre

Durante as nove noites da Expoacre, a Unidade de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (Umep) do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) esteve presente no Parque de Exposições Wildy Viana, para verificação da possível presença de monitorados no local. Uma portaria, publicada no dia 26 de agosto pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJ/AC) estabeleceu a proibição da presença e permanência de pessoas monitoradas no Parque de Exposições e no seu entorno, no período em que ocorreu a Feira Agropecuária, salvo pessoas monitoradas com autorização de trabalho.

Além dos policiais penais destacados para trabalhar no local, uma equipe fazia o monitoramento eletrônico na base da unidade e enviava as informações para a equipe no parque. Segundo Vinícius D’anzicourt, diretor da Umep, no total, 17 monitorados sem autorização para trabalho foram encontrados no local. “Para todos que cometeram a violação, foi produzido relatório e esse relatório vai para o processo do monitorado para o juiz avaliar e decidir sobre a situação dele, que pode resultar em regressão de pena, que é quando ele perde o direito de cumprir a pena por meio de monitoramento eletrônico e volta para o presídio”, explicou o diretor.

Outros 19 monitorados estavam no local com a devida autorização e puderam seguir com seus trabalhos. “Então, a nossa avaliação é muito positiva, por conta que o número de monitorados que violaram a portaria foi relativamente baixo. Praticamente todos foram abordados, salvo pouquíssimas exceções”, concluiu o diretor.