Operações da CGE levaram Acre a economizar R$33,8 milhões em contratos do governo

As ações de auditoria da Controladoria-Geral do Estado (CGE) proporcionaram uma economia de R$ 33,9 milhões aos cofres públicos do Acre. O dado levantado pela Diretoria de Auditoria e Controle da CGE mensura as atividades no período de um ano. De julho de 2023 a julho de 2024, a equipe realizou um ciclo de auditorias e consultorias (análises) com o objetivo de sugerir medidas corretivas e preventivas para evitar erros, desperdícios e ineficiências nos planos, programas, contratos e outras atividades do governo estadual.

As auditorias realizadas pela CGE desempenham um papel crucial na gestão eficiente dos recursos públicos, contribuindo diretamente para a melhoria dos serviços prestados à população e auxiliando os gestores no cumprimento das metas e objetivos institucionais.

Para o diretor de Auditoria e Controle, Marcos dos Santos Mendonça, essa economia é resultado de um trabalho sério e comprometido com a utilização dos recursos públicos, sendo que a adoção de boas práticas e a implementação de recomendações de auditoria promovem maior transparência e eficácia na administração pública. “Nossa meta é evitar gastos desnecessários para garantir que os recursos sejam aplicados de forma correta e eficiente”, disse.

Avanços na capacitação interna e adoção de modelos internacionais

A Controladoria-Geral do Estado do Acre está se preparando para adotar o Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM) para o setor público, desenvolvido pelo Instituto dos Auditores Internos (IIA) com apoio do Banco Mundial. Esse modelo, atualizado em 2017, é um framework internacionalmente reconhecido que identifica os fundamentos necessários para uma auditoria interna efetiva, alinhada às necessidades da organização e às expectativas profissionais da função.

O IA-CM é estruturado em uma matriz que abrange cinco níveis de maturidade, seis elementos de auditoria e 41 macroprocessos (KPAs), com o objetivo de fortalecer a atividade de auditoria interna governamental no Brasil. A adoção desse modelo é estratégica para a CGE, pois permitirá que a instituição alcance novos padrões de excelência, tornando-se mais eficaz no monitoramento e controle dos recursos públicos.

Para a controladora-geral, Mayara Bandeira, a participação do Acre no esforço de adotar modelos reconhecidos internacionalmente reforça o compromisso do Estado em aprimorar continuamente suas práticas de auditoria e controle. “Esses resultados demonstram a eficácia das ações de controle e a importância da gestão eficiente dos recursos públicos. A pedido do governador Gladson Cameli, estamos buscando modernizar a gestão pública, por meio de ferramentas, tecnologias e capacitação dos servidores”, disse.

