Inscrições para processo seletivo de instrutores do curso de formação da Polícia Penal se encerram na próxima quinta-feira

As inscrições para o processo seletivo do banco de docentes, instrutores e monitores para atuação no curso de formação de agentes da Polícia Penal se encerram na quinta-feira, 12. Os interessados em participar da seleção devem imprimir e preencher ficha de inscrição e currículo e entregar juntamente com os documentos solicitados, devidamente organizados dentro de um envelope identificado com o nome completo do candidato. A inscrição é feita presencialmente no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps), na sala 13, das 8h às 12h.

Policiais Penais durante ação no Completo Penitenciário de Rio Branco. Foto: Dhárcules Pinheiro/Sejusp

Todas as informações sobre o processo seletivo podem ser encontradas acessando o link https://iapen.ac.gov.br/editais/