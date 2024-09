Homem é espancado por passageiros após ofensas racistas e homofóbicas contra mulher; veja o vídeo

Momento foi registrado por populares que estavam no local no momento da confusão | Bnews - Divulgação Reprodução | Redes Sociais

Uma briga generalizada aconteceu na noite do último sábado (7), dentro de um terminal de ônibus da cidade de Santo André, município que fica na região conhecida como ABC Paulista. O momento foi registrado por populares que estavam no local no momento da confusão.

Informações preliminares apontam que tudo teria começado após um homem proferir ofensas racistas e homofóbicas para uma mulher. A confusão começou dentro do veículo e continuou no terminal Vila Luzita.

Câmeras de segurança presentes no local flagraram o momento em que o homem saiu do veículo pela porta da frente e, em seguida, outros passageiros descem do ônibus e partem para cima dele.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o homem teria 29 anos e proferiu as ofensas contra a mulher, de 37 anos, resultando em agressões mútuas. A família do homem informou que ele faz uso de medicamentos controlados, pois é diagnosticado com esquizofrenia.

A Polícia Civil investiga o caso e trabalha em busca de imagens de câmeras de segurança e testemunhas que auxiliem no esclarecimento dos fatos.

Fonte: BNEWS