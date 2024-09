De muitos lugares do Acre, estados brasileiros e até mesmo de países vizinhos, a Expoacre, que acontece de 31 de agosto a 8 de setembro, em Rio Branco, reuniu milhares de famílias.

Seja para fazer negócios, degustar uma boa comida, participar de shows, rodeios e outras atrações, o Parque de Exposições se transformou em uma pequena cidade que acolheu milhares de famílias.

Espaços voltados ao público infantil são sempre muito visitados e atraiu milhares de pessoas todas as noites. Foto: Pedro Devani/Secom

O motorista Lucas Brito veio com a esposa e filho para o evento, ele contou que esta é a segunda noite de Expoacre que ele traz a família. “Para mim está sendo muito legal, na verdade, eu acho que este está sendo o melhor ano de Expoacre”, declarou.

Lucas trouxe o filho Theo Brito para conhecer o estande do Detran, um dos mais visitados do Parque de Exposições pelas famílias. Além disso, ele achou o parque seguro. “Me senti bastante seguro por aqui”, ressaltou.

As polícias Civil e Militar realizam um trabalho preventivo de videomonitoramento e ostensivo com polícias em pontos estratégicos da feira, que garantiu noites com recorde de público e poucas ocorrências.