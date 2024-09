Os grandes vencedores do concurso de ornamentação de stands na Expoacre

Com o objetivo destacar a qualidade estética dos espaços e fortalecer a identidade das marcas participantes do maior evento de negócios, agronegócios e entretenimento do estado, o governo do Acre, esteve neste domingo, 8, no Parque de Exposições Wildy Viana, juntamente com representantes da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), para prestigiar os vencedores do Concurso de Ornamentação dos Estandes da Expoacre.

Os prêmios foram entregues durante um almoço no Espaço Institucional da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), e contou com o representante máximo do poder executivo estadual, o governador Gladson Cameli, que destacou a união de todos que se envolveram para tornar o evento algo grandioso.

“O governo não faz nada sozinho; precisa do apoio da iniciativa privada, do sistema S, do empenho das equipes governamentais, das federações de agricultura e outras. Mas o principal é que não podemos deixar de lapidar esse diamante que é o Acre. Nossa maior feira deve continuar crescendo. Cada organizador deve visitar outras feiras pelo Brasil e identificar o que podemos acrescentar para mantermos esse protagonismo, mostrando tudo o que produzimos aqui no Acre. Minha gratidão a todos que deram o melhor de si para que este evento fosse um sucesso”, agradeceu Cameli.

O presidente da Acisa, Marcelo Moura, ressaltou que o concurso teve por objetivo criar um ambiente empresarial que subsidie as empresas para que a feira se torne cada vez mais economicamente forte.

“Se o expositor percebe que, investindo mais em seu estande, aprimorando e caprichando em seu negócio, ele pode ganhar prêmios, isso gera realização e reconhecimento, que são princípios básicos da prosperidade. Queremos que a feira seja cada vez mais atrativa tanto para o público quanto para os empresários. Se o Acre tem uma feira que atrai mais público, é natural que o empresário também ganhe mais. Nosso objetivo é criar essa simbiose, onde o governo é parceiro e a Acisa contribui com ideias para tornar a feira um espaço cada vez mais atrativo para todos”.

As decorações serão avaliadas por uma comissão julgadora designada pela Acisa. Com premiações em dinheiro que totalizam R$ 35 mil, o primeiro colocado, Café Vovó Pureza, levou R$ 20 mil; R$ 10 mil para o segundo, a Energia Acre; e o terceiro,Café Contri, recebeu R$ 5 mil.

A Expoacre 2024, realizada no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, se encerra neste domingo, 8 de setembro. O evento contou com mais de 450 expositores e promete superar as expectativas de volume de negócios de 2023, quando a Expoacre gerou R$ 325 milhões, representando um aumento de 55%, fator que fortaleceu a economia local e promoveu a integração entre o campo e a cidade.