Faltam 30 dias para as Eleições Municipais e mais de 612 mil eleitores estão aptos a votar no Acre

Faltam 30 dias para as Eleições Municipais de 2024, marcadas para o dia 6 de outubro. Nesse dia, os eleitores acreanos escolherão seus representantes para os cargos de vereadores e prefeitos nos 22 municípios do estado. Ao todo, 612.448 eleitores estão aptos a votar nos 2.118 locais de votação, distribuídos por 667 seções eleitorais em todo o Acre.

Nesta fase do calendário eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) identificou um desafio que requer atenção: o alto índice de faltosos nos treinamentos de mesários em Rio Branco, situação que motivou os Juízes da 1ª e 9ª Zonas Eleitorais, Fábio Farias e Alesson Braz, a tomarem providências. Treinamentos extras foram planejados e novas convocações estão sendo feitas para garantir que os mesários, peças fundamentais no dia da eleição, estejam preparados. Um novo ciclo de treinamentos ocorrerá nos dias 10 e 11 de setembro.

Outro assunto que tem chamado a atenção dos acreanos é a seca dos rios, que afeta várias regiões do estado. Mas, mesmo assim, o TRE-AC garante que todos os locais de votação funcionarão normalmente, pois as vistorias realizadas até agora indicam que nenhuma seção será prejudicada. Onde a situação é mais crítica, o transporte aéreo já faz parte da logística eleitoral, o que garante que o planejamento não será afetado pela seca.

Para facilitar o processo de votação no dia 6 de outubro, o TRE-AC faz algumas recomendações aos eleitores:

Baixe o aplicativo e-Título, disponível nas lojas App Store e Google Play. Se o app apresentar sua foto, ele pode ser utilizado como documento para votar e ainda ajuda a localizar o seu local de votação.

Prepare sua “colinha eleitoral” com os números dos candidatos anotados para agilizar o processo.

Não perca a data e o horário da votação: 6 de outubro, das 6h às 15h.