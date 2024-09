Combate aos incêndios segue com informação e repressão no interior do Acre

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) tem coordenação específica interligada ao Comando do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) para aprimorar ações no combate efetivo de incêndios ambientais, com o 1º Tenente Bombeiro Militar Marlon Castelo Branco atuando diretamente junto ao gabinete Sema nesse planejamento.

Nesse sentido, a participação da Sema nas ações da operação Sine Ignis, que aconteceu na região de Manoel Urbano, Feijó e Tarauacá, de 29 de agosto a 8 setembro, se dá por meio dessa coordenação com o CBMAC, com a execução em caráter educativo contra a prática de queimadas rurais de qualquer natureza.

Por meio dessa coordenação entre Sema e CBMAC, o oficial dos bombeiros, Castelo Branco, participa da operação de combate a desmate e queimadas ilegais com as equipes que estão atuando há dez dias na regional Manoel Urbano/Afluente.

Durante a fiscalização contra crimes ambientais nessa região identificada com altas incidências, Castelo Branco coordenou a participação da guarnição do Bombeiro com Base em Manoel Urbano (município que não possui quartel), que desempenha ações preventivas e de combate ao fogo nesse período de estiagem.

“Muito positiva a participação da guarnição do Bombeiro nas fiscalizações, pois reforça a prevenção e combate ao fogo junto as comunidades. O plano é seguir implementando, na prática, as ações planejadas pela coordenação CBMAC/SEMA”, enfatizou o oficial.