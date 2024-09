Apresentadas na Expoacre, bandeiras do Acre foram confeccionadas em presídio

Foi com esse sentimento, que o policial penal Luiz da Matta, chefe do Departamento de Ensino e Produção Sustentável do Instituto de Administração Penitenciária do acre (Iapen), teve a ideia de fabricar, dentro do Sistema Penitenciário, a bandeira acreana. “Foi uma ideia em conjunto com o nosso diretor de Reintegração Social André Vinicius, quando tivemos uma missão em Brasília e não tínhamos bandeira do Acre, daí eu fui até o Mercado Velho e comprei uma. Dali eu pensei, poxa, a gente pode produzir essa bandeira no estabelecimento penal feminino que dispõe de máquinas de costura e a mão de obra das apenadas para costurar, então foi isso, quando cheguei de Brasília, a gente alimentou essa ideia e começamos a fabricação delas”.

A ideia deu tão certo que as bandeiras foram levadas para serem expostas no estande do Iapen, durante a Expoacre, juntamente com outros itens produzidos pelos detentos. Luiz da Matta conta que todos que visitam o espaço, ficam encantados com o trabalho. “Ontem mesmo uma comitiva do Tribunal de Justiça fez fotos com a bandeira. Todos ficaram encantados e falaram sobre a importância das nossas escolas, das nossas instituições terem a bandeira do nosso Estado. Então é uma é uma realização de um sonho poder confeccionar isso em um ambiente prisional. A gente agradece a todos que contribuíram para isso”.

As bandeiras também chamaram a atenção da Jomara Katrine Vitoriano, que foi visitar o estande do Iapen na penúltima noite de feira. “Primeiramente, achei o trabalho incrível! Fiquei sabendo hoje que as detentas estão fazendo esse trabalho de fabricação de bandeiras aqui do nosso estado e vi que o trabalho é muito bem feito. A equipe está de parabéns. Além disso é muito importante, porque que visa a ressocialização das detentas por meio do trabalho. É um projeto incrível que realmente pode gerar muitos frutos. Ótimo, perfeito!”, afirmou a visitante.