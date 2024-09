A homenagem da Expoacre aos pioneiros da pecuária no Estado

A homenagem aos pecuaristas que deram início ao desenvolvimento da atividade no Acre marcou a programação da Casa do Produtor, na Expoacre. A solenidade realizada, no noite deste sábado, 7, reuniu autoridades, empresários, amigos e familiares dos homenageados e contou com a presença do governador Gladson Cameli.

A iniciativa do Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Agricultura (Seagri) em parceria com Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (FAEAC) foi o primeiro passo para o registro da história do setor que tem importante papel na economia do estado.

Na oportunidade, o governador recebeu a homenagem pelo apoio às iniciativas em prol do desenvolvimento econômico e social do estado. “Cabe a mim, cada vez mais, diminuir a burocracia, aumentar o executar, deixar trabalhar quem quer trabalhar. Vocês sabem o potencial de cada um, e precisamos, juntos, cuidar desse diamante bruto que é o nosso Acre”, disse Cameli.

Cameli destaca importância da contribuição da Pecuária para a economia do estado. Foto: Clemero Ribeiro/Anac

“ É um reconhecimento por todo o trabalho que fizeram. Imagina quantas histórias há pra contar, vamos também alocar recursos para poder essa memória ficar registrada em livro também”, enfatizou o secretário de agricultura José Luis Tchê.

A outorga do Diploma de Honra ao Mérito da Pecuária foi concedida a quinze pioneiros, dentre eles, e ex-governador Orleir Cameli (In Memorian). “ Tudo que se faz com amor e responsabilidade é isso que colhemos”, disse emocionada a viúva do ex-governador, Beth Cameli, ao agradecer a distinção em homenagem ao marido, que prestou relevantes serviços ao desenvolvimento setor produtivo na região.

Governador Gladson Cameli entrega diploma Honra ao Mérito Edilberto Moraes, o Betão. Foto: Clemerson Ribeiro/Anac

Pecuária e desenvolvimento econômico no Acre

Dados do Fórum Empresarial do Acre mostram que a pecuária representa 15,10 milhões do total de empregos no setor, ou seja, 53% do emprego gerado no agronegócio brasileiro é oriundo da pecuária. Quando se trata do Acre, os dados da pecuária são bastante significativos se comparados a outros setores da economia local, ao ponto de se afirmar que a pecuária pode ser considerada a atividade econômica mais consolidada do estado, representando 40% do Valor Bruto da Produção (VBP).

Beth Cameli recebe a homenagem concedida ao ex-governador Orleir Cameli (In Memorian). Foto: Clemerson Ribeiro/Anac

Mas nem sempre foi assim. O presidente da Faeac, Assuero Veronez lembra os desafios quando os primeiros aqui chegaram, ainda na década de 70, ao fim do segundo ciclo da borracha. “ As dificuldades encontradas foram muitas, desde a forma se se plantar pastagem, a variedades de pastagem, qual animal trazer e mais do que isso, como se integrar a sociedade de cultura e costumes de diferentes, tudo isso fez parte dessa história, que na nossa opinião, precisa ser contada, e começa a ser contada hoje, com essas homenagens para alguns, parte dessa memória já foi perdida e há muito ainda que precisam se lembrados”, enfatizou.

Confira todo homenageados

Alcides Teixeira

Assuero Veronez

Adálio Cordeiro

Brás Pires (In Memorian)

Dirceu Zamora

Edilberto Moraes

Eliezer Teixeira

José Marcos Leite (In Memorian)

Jorge Moura

Orleir Cameli (In Memorian)

Osvaldo Alves Ribeiro (In Memorian)

Roque Barreiros (In Memorian)

Sebastião Gardingo (In Memorian)

Rames Eleamen

Valmir Ribeiro