Motorista foge de tentativa de assalto por homens de fuzil no meio da rua; veja vídeo

As imagens foram registradas por meio de uma câmera acoplada no carro das vítima e mostra os homens armados | Bnews - Divulgação Reprodução / Redes Sociais

As imagens de uma tentativa de assalto, na madrugada desta quinta-feira (5), assustaram internautas após terem sido divulgadas pela própria vítima. No vídeo, feito por meio de uma câmera acoplada dentro de um veículo, mostra homens armados com fuzil no meio da rua ao abordar o motorista na Linha Vermelha, uma das principais vias do Rio de Janeiro.

Segundo informações divulgadas pelo g1, o caso ocorreu na altura do Complexo da Maré, região com várias comunidades na Zona Norte da capital fluminense. É possível ver o momento em que um carro para na frente do que está gravando as imagens e dois homens desembarcam com armas em punho e apontam para a vítima, que abre fuga engatando a ré no veículo.

De acordo com a publicação, as vítimas eram um casal. Após o carro com as vítimas voltar para o trecho principal da Linha Vermelha e acelerar para fugir, os criminosos ficam no acesso à Linha Amarela.utra importante via da cidade. Um disparo ainda chega a ser efetuado, mas ninguém ficou ferido na ação criminosa.

Fonte: Bnews