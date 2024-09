O governador Gladson Cameli (PP) é veementemente contra a perseguição, ameaças e assédio eleitoral direcionados a funcionários públicos e terceirizados. Ele acredita no princípio de liberdade de voto, especialmente durante a Semana da Independência, onde defende que “Todos são livres para votar e escolher seus candidatos”. Desde que assumiu o governo pela primeira vez em 2019, ele mantém esta norma.

É bem conhecido na mídia que ele rejeita qualquer forma de censura ou perseguição política, bem como o uso indevido de empresas privadas e o abuso de poder político e econômico durante as campanhas eleitorais.

Essa postura é aplicada a agentes públicos, partidos aliados e candidatos. Portanto, servidores e terceirizados devem escolher seus candidatos que não serão demitidos ou perseguidos. Quanto aos cargos em comissão, são agentes políticos de gestão.

“Nenhum funcionário terceirizado deve temer ser demitido ou aceitar ameaças de quem está no poder”. (Tribunal Superior Eleitoral).

. O Acre não é a Venezuela, nem o governador Gladson Cameli estudou na escola do Nicolás Maduro; é um democrata.

. No interior, principalmente por parte dos gestores públicos, a pressão e o assédio eleitoral aos terceirizados para trabalharem e votarem sob ameaça é grande.

. Veja nas imagens e nos vídeos as pessoas que estão balançando bandeiras para os candidatos de quem está aboletado no poder municipal.

. O Instituto Data/Control é uma bênção; está muito escancarada a “seriedade” de suas pesquisas.

. Todos os candidatos do governo, das prefeituras de Cruzeiro do Sul, Senador Guiomard, Rio Branco, Epitaciolândia, Brasiléia etc. são abençoados pelo Instituto Data/Control.

. Em Senador Guiomard e Epitaciolândia o Data/Control colocou mais de 20% de diferença a favor da prefeita Rosana (PP) e Sérgio Lopes (União Brasil), respectivamente.

. Não duvidem se no Vale do Acre a Data vier com o candidato oficial na frente ou um “empate técnico” básico.

. Em São Paulo, São Paulo, a “direita” rachou de vez:

. O militante raiz vai com Marçal e os moderados com o prefeito Nunes e o governador Tarcísio.

. A águia americana está mostrando as duas garras para o ministro Alexandre de Morais, do STF.

. Americano é assim: Quando não sai do meio eles querem passar por cima!

. É de lascar esse nosso Brasil: Independência ou morte!!!

