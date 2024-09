Na Expoacre, mostra de fotografia revela a beleza da Amazônia e do Acre

No Dia da Amazônia, celebrado nesta quinta-feira, 5 de setembro, em meio à movimentação da Expoacre, uma exposição de fotos organizada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) tem capturado a atenção dos visitantes. A mostra reúne trabalhos de fotógrafos acreanos que retratam com sensibilidade e beleza as paisagens e os povos amazônicos.

A exposição faz parte do estande tecnológico que retrata os impactos das mudanças climáticas e busca, por meio das imagens, sensibilizar as pessoas sobre a necessidade de preservar e conservar a riqueza natural e cultural da região.

Composta por 30 fotografias, a mostra traz imagens que vão desde as florestas densas até os retratos dos povos indígenas e ribeirinhos, revelando a profunda conexão dessas comunidades com o meio ambiente. As fotos destacam também a biodiversidade única da Amazônia acreana.

O servidor público Sandro Bezerra visitou o estande tecnológico da Sema e aproveitou para conferir a exposição.

“Achei a iniciativa da Sema em fazer esse estande muito boa. Fiquei impressionado, gostei da exposição de fotos pra mostrar para a gente como é o meio ambiente protegido, com seus povos, animais, floresta, rios, cachoeiras. E também gostei de ver a história do que estamos vivendo neste momento de eventos climáticos extremos. Foi realmente uma imersão”, afirmou.

Os visitantes são convidados a atravessar um túnel de bambu, que leva até o espaço onde estão expostas as fotografias. Esse ambiente foi pensado para inspirar uma reflexão sobre a importância de proteger a floresta e seus habitantes.

A secretária do Meio Ambiente, Julie Messias, destacou a importância da arte como ferramenta de sensibilização ambiental.

“A fotografia tem o poder de sensibilizar e mobilizar as pessoas. Ao trazer essas imagens para a Expoacre, esperamos que o público se conecte com a causa ambiental de uma maneira profunda e significativa. Cada imagem é um alerta para a importância de cuidarmos da Amazônia e de respeitarmos aqueles que a habitam” afirmou.

Entre os fotógrafos que participam da exposição estão nomes consagrados da fotografia acreana como Marcos Vicentti, Alexandre Cruz-Noronha, Diego Gurgel e o fotógrafo internacionalmente conhecido André Dib.