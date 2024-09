Heads of crowd of fans during concert of popular singer

CHEGAMOS na reta final da campanha para prefeito de Rio Branco. É chegada a hora da justiça eleitoral tirar a sua venda e ficar atenta, porque é a partir de agora que a burla à lei vai começar, com a compra de votos, montagem de lista e o uso da máquina pública, que costuma acontecer de forma descarada na reta final da disputa. Se as primeiras punições forem tornadas públicas com as suas sanções, servirão como um alerta didático para evitar as patifarias que acontecem em todas as eleições. Cabe ao eleitor que vir a descobrir ilegalidades praticadas por um candidato, também, denunciar. Não é possível que a eleição venha a se transformar num leilão do quem dá mais pelo voto do eleitor. Coibir, é o que se espera das autoridades eleitorais para que se tenha uma eleição limpa.

E AGORA, CARAS PÁLIDAS?

DEU na CNN: “Cassar ministro do STF não é bom”. E, tem mais: “Falar de impeachment é humilhante.” Os comentários foram feitos ontem pelo ex-presidente Bolsonaro. Como é que ficam os extremistas de direita bolsonaristas, que estão defendendo o impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes? E agora, caras pálidas?

AMIGOS DO PODER

O PODER sempre consegue atrair muitos amigos (sic). Vejo figuras que xingavam o prefeito Bocalom quando não tinha mandato, hoje lhe bajulando. Quando não tinha um pau para dar num gato, um dos poucos que sempre vi ao seu lado foi o secretário de Comunicação, Ailton Oliveira. Existem amigos e amigos do poder.

CANDIDATA DECLARADA

A EX-DEPUTADA FEDERAL Mara Rocha vai tentar voltar à política em 2026, disputando uma das duas vagas para o Senado. Ainda não definiu por qual partido. Mas é para valer.

NÃO ESTÃO GOSTANDO

O COMENTÁRIO, eu não ouvi de um adversário, mas ontem de um dos mais próximos aliados do prefeito Tião Bocalom (PL): “O Márcio Bittar está querendo aparecer mais que o Bocalom, isso ao invés de ajudar, só atrapalha”. Nem tudo está calmo no reino da PMRB.

TETO DE LARGADA

O TETO de largada para um partido eleger o primeiro vereador será em torno de 9 ou 9.500 votos. O segundo na média de 13 mil votos e segue. Ou seja: não será fácil a nenhum dos partidos chegar a quatro vereadores.

NÃO MENOSPREZEM

OS INTEGRANTES da “chapa da morte” do PP (onde só tem cobra criada), não menosprezem a candidatura a vereador de Rio Branco do sindicalista Aiache (PP). A estrutura da secretaria estadual de Saúde, está com o grosso do seu apoio, voltado ao Aiache. Sei do que estou avisando.

ABRIU A BOCA

O CANDIDATO a vereador pelo União Brasil – partido que apoia o prefeito Bocalom – engenheiro Francineudo Costa, mostrou que se ganhar não será um mudinho serviçal na Câmara Municipal de Rio Branco. Classificou a gestão da secretaria municipal de Educação como um “verdadeiro caos”. Baseia sua crítica no encerramento dos contratos de 550 professores provisórios, o que mostrou uma falta de planejamento no órgão municipal. O Francineudo é um dos bons quadros desta campanha.

VANTAGEM DA SIMPATIA

O candidato a prefeito do MDB, Marcus Alexandre, tem um plus que lhe ajuda: simpatia e simplicidade. Além de conhecer as principais lideranças dos bairros periféricos.

PESQUISA DA EXAME

A REVISTA de circulação nacional EXAME, divulgou pesquisa para a prefeitura de Rio Branco. Marcus Alexandre (MDB) apareceu no primeiro turno com 43,2 pontos percentuais contra 38,2 de Tião Bocalom (PL). Num eventual segundo turno, Marcus aparece vencendo com 50 por cento dos votos, contra 43,6 de Bocalom. Bocalom tem a maior Rejeição: 37,7 por cento dos pesquisados disseram que não votariam nele. Marcus tem uma Rejeição bem menor: 26,2 por cento.

DEMAIS CANDIDATOS

O CANDIDATO Emerson Jarude (NOVO) tem aceitação de 6,5 por cento e Jenilson Leite (PSB) 3,9 pontos percentuais. A soma da aceitação de ambos joga a eleição para um bem provável segundo turno.

TESE FRACASSADA

A CAMPANHA está mostrando o fracasso da tese de que a disputa para a prefeitura de Rio Branco seria ideológica entre a direita e a esquerda. Buracos nas ruas, água na torneira, remédios nos Postos de Saúde e promessas não cumpridas, não têm ideologia. Essa sim, é a discussão que o eleitor quer travar.

CAMPANHA DIRETO

O DEPUTADO FEDERAL Roberto Duarte (REPUBLICANOS) caiu de cabeça na campanha do candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB). Tem divulgado vídeos com críticas pesadas à gestão do prefeito Tião Bocalom (PL).

VAI SAIR DO ZERO

A FEDERAÇÃO PT-PV-PCdoB deve eleger um vereador em Rio Branco. Vai sair do zero. Nenhum desses partidos tem hoje um vereador na capital. Buscam sair do purgatório.

NÃO ESTÁ VINCULADO

O GOVERNADOR Gladson Cameli (PP), que será candidato ao Senado em 2026; não tem a sua chance de eleição vinculada à vitória deste ou daquele candidato a prefeito. O seu maior aliado é o seu carisma. Dificilmente, uma das duas vagas não será sua.

AR SUFOCANTE

AS QUEIMADAS ilegais deixam o ar sufocante. Calcule o leitor se a porteira estivesse aberta para uma devastação legal da Amazônia, como defendem a derrubada a qualquer custo da floresta para plantar capim para pastos de gados, os doidos da baladeira e os defensores de grileiros.

IMPORTANTE NA CAMPANHA

A CANDIDATA a vice-prefeita Marfisa Galvão (PSD), tem encarnado um papel importante na campanha do Marcus Alexandre (MDB), por não viver colada no prefeito e conquistar votos em pautas de reuniões próprias.

HORA DOS ADULTOS

OS PROFISSIONAIS da política que disputam mandatos de vereadores na capital, vão colocar os seus blocos nas ruas a partir de agora. É hora dos meninos saírem de cena e entrarem os adultos. O jogo para vereador começa de agora em diante.

ELEIÇÃO É ELEIÇÃO, MAS….

ELEIÇÃO é eleição, tudo pode acontecer. Mas, pelo que a última pesquisa do DELTA mostrou, não será fácil aos adversários baterem o candidato a prefeito Chicão da Distribuidora (MDB), que lidera folgado a disputa em Mâncio Lima.

CHAMADOS NA MESA

OS CANDIDATOS a prefeito de Sena Madureira, Gilberto Lira (UB) -apoiado pelo prefeito Mazinho Serafim – e Gerlen Diniz (PP), foram chamados na catraca pelo Juiz Eleitoral de Sena Madureira, para que travem uma disputa de idéias. O problema é que ninguém consegue segurar a virulência das militâncias. A eleição de Sena será sim uma guerra.

AINDA TEM QUEM DEFENDA

COM tudo o que estamos passando com o clima de fumaça na capital, ainda tem político que defende a devastação da Amazônia e critica os que são contra a derrubada das nossas florestas. O que é o mundo…

PUXADOR DE VOTOS

O PUXADOR de votos da chapa do União Brasil para vereador de Rio Branco é sem dúvida o candidato Joabe Lira (UB). Sua campanha é muito forte e organizada.

FAZ DE CONTA

JÁ era para o presidente Lula ter tomado uma atitude mais drástica contra o ditador Nicolás Maduro, como cortar as relações diplomáticas com a Venezuela. Faz de conta que é contra.

FRASE MARCANTE

“A diferença entre o político e a galinha é que o político cacareja e não bota o ovo”. Millôr Fernandes.