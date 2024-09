Expoacre 2024 deve receber mais de 300 mil visitantes até este fim de semana

O Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre publica nesta terça-feira, 3, um Estudo Econômico com avaliação econômica da Expoacre 2024, principal feira agropecuária do Acre. A pesquisa foi elaborada pelo doutor em economia Rubicleis Gomes e a coordenadora Tíssia Veloso com questionários aplicados entre os dias 17 e 26 de agosto em pontos de fluxos de Rio Branco, como o Terminal Urbano e o Via Verde Shopping.

A pesquisa completa pode ser conferida aqui.

Ao todo, foram aplicados 396 questionários com pessoas entre 15 a 65 anos, que correspondem a uma população de aproximadamente 255.291 pessoas aptas a participarem do evento. Em termos estatísticos tem-se uma amostra com 95% de confiança e margem de erro de 5%.

A feira agropecuária começou no último sábado, 31, e termina no domingo, 8. O evento reúne expositores de diversos setores, incluindo agropecuária, indústria, comércio e serviços com o objetivo de fomentar a economia local e regional. Além de ser um espaço para a comercialização de produtos, a feira promove a troca de conhecimentos e tecnologias entre produtores, empresas e consumidores. A Expoacre também é conhecida por seu impacto econômico significativo, gerando milhões de reais em negócios e atraindo milhares.

Os resultados indicam que 50,25% das pessoas pesquisadas irão à Expoacre este ano. Isso significa que, em média, 128 mil pessoas devem participar do evento. Contudo, é preciso ressaltar que a mesma pessoa tende a ir mais de uma vez ao evento, logo, o número de visitas dever chegar a 306 mil.

Em média haverá aproximadamente 31 mil visitas de pessoas com faixa etária de 15 a 65 anos em noites de movimentação dentro da média de visitas. Os pesquisadores consideraram três grandes shows e, nestes dias, o parque de exposição deverá receber aproximadamente 40 mil visitas.

Sobre o perfil dos visitantes da Expoacre 2024, o estudo revela uma diversidade de características demográficas e socioeconômicas. Em termos de estado civil, a maioria dos participantes é solteira, representando 75,25% dos homens e 79,59% das mulheres, sugerindo que o público do evento é majoritariamente jovem com aproximadamente 26 anos em busca de socialização e lazer. Casados (11,8%) e pessoas em união estável (10,89%) também representam uma parcela significativa, enquanto divorciados (1,98%) e viúvos (2,04% das mulheres) formam uma minoria.

O estudo também levantou dados sobre o gasto médio diário por visitante, que dever chegar a quase R$ 200 por noite. Os visitantes gastam, em média, R$ 49,37 com alimentação e R$ 30,63 com bebidas, refletindo uma prioridade em itens consumíveis durante a visita. Produtos diversos, como souvenirs e itens variados, têm um gasto médio de R$ 34,55, indicando interesse em levar algo da feira para casa.

Gastos com beleza, como maquiagem e cuidados pessoais, totalizam R$ 58,60, um valor relativamente alto sugerindo que muitos visitantes priorizam a aparência antes de participar do evento. Transporte, com um gasto médio de R$ 25,79, é a menor despesa listada, indicando que o custo para chegar ao evento é menos significativo em comparação com outros gastos.

Essa distribuição mostra que a alimentação e bebidas são as maiores despesas associadas à visita, enquanto os gastos com transporte são mais baixos, e os custos com beleza são elevados, o que pode indicar uma preocupação com a apresentação pessoal para o evento.

Intenção de gastos

A grande maioria dos visitantes, 91,46%, está disposta a gastar com alimentação, evidenciando que este é o gasto mais comum e esperado durante o evento. Bebidas também são uma despesa significativa, com 68,34% dos visitantes planejando gastar nessa categoria.

Gastos com produtos diversos, que incluem itens como souvenirs e outras compras, são planejados por 47,74% dos visitantes, sugerindo um interesse moderado em adquirir itens adicionais. Em contraste, apenas 27,14% estão dispostos a gastar com beleza, indicando novamente que não é um gasto prioritário para a maioria dos participantes. O transporte, por sua vez é a despesa com a menor probabilidade com apenas 15,08% dos visitantes planejando gastar nessa área.

Estima-se que aproximadamente 18 mil automóveis se destinarão ao Parque de Exposição em dias de eventos. Como forma de reduzir os gastos com transporte, os entrevistados destacaram que utilizarão transporte coletivo, motocicletas, transporte por aplicativos e carona. Isso representa 40% dos visitantes, com dados absolutos em aproximadamente 12.500 visitantes.

Essa análise sugere que os gastos mais comuns entre os visitantes estão relacionados a alimentação e bebidas, enquanto beleza e transporte são menos prioritários.

