Ciclo de palestras marca fomento à olericultura no Estado do Acre

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), realizou nesta sexta-feira, na Expoacre, um ciclo de palestras sobre olericultura, que é a horticultura de hortaliças. Participaram dos debates mais de 150 produtores de diversas regiões do cinturão verde de Rio Branco e também do interior.

O secretário de Estado de Agricultura, José Luiz Tchê, fez questão de enfatizar que as palestras mostram que a mensagem do governo está chegando aos produtores da agricultura familiar. “Temos demonstrado as nossas potencialidades, como a pecuária de corte, de leite, o cacau, o café e hoje podemos dizer que somos um celeiro para o Brasil”, disse.

O gestor também frisou a produção de mel no estado. “Temos a primeira casa de mel certificada, isso é um avanço, e hoje o povo pode ir ao supermercado e comprar um mel genuinamente acreano, isso foi uma luta de muitos anos”, afirmou.

José Luiz Tchê destacou a parceria com outros órgãos e entidades para chegar ao nível que a agricultura familiar acreana chegou. Entre esses parceiros cita o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o programa REM e o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf). “Ninguém faz nada sozinho e para mim isso é um motivo de alegria, pois dialogar e conversar com o pequeno produtor foi tudo o que o governador nos pediu”, frisou.

O chefe do Departamento de Produção Familiar da Seagri, Diogo Sobreira, destacou que ao realizar o ciclo de palestras sobre olericultura, o governo faz história. “Isso porque essa cadeia produtiva é quase invisível aqui no Estado, mas isso move uma economia muito grande”, disse.

Um dado relevante enfatizado por ele é que dentro dessa cadeia produtiva, em torno de 70% dos resultados alcançados nas hortas são liderados por mulheres. “A Seagri vem trazendo tecnologia e inovação e os agricultores percebem que não existem apenas um sistema, mas vários.

Ele enfatiza que, ao todo, mais de 1.200 agricultores da agricultura familiar tem sido alcançados pelas politicas e pelas inovações tecnológicas da Seagr entre 2023 e 2024. “Temos mostrados resultados e isso mostra que a gente tem feito um trabalho relevante”, explicou.

Entre as produtoras que participaram do ciclo de palestras está dona Lilian da Luz Elias, residente no Polo Geraldo Fleming. Para ela, as palestras são muito bem-vindas. “A gente adquire um conhecimento diferente sobre o plantio, sobre as doenças que se enfrenta, eu gostei muito de participar porque é muito bom saber que existem novidades que a gente pode implantar em nossas propriedades”, frisou.

