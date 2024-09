‘Tudo por R$ 20’: promoção causa tumulto e briga em inauguração de loja

Uma promoção feita na inauguração de uma loja de produtos domésticos no Rio de Janeiro provocou tumulto e terminou com pessoas pisoteadas e feridas nesta quinta-feira, 5.

Segundo informações da TV Globo, a inauguração da loja, que fica em Magé, na Baixada Fluminense, reuniu uma multidão que foi atraída pelo preço dos itens. O local anunciava tudo por R$ 20.

A abertura da loja estava marcada para às 10h, mas as pessoas chegaram às 8h. Com a grande aglomeração, as brigas começaram. Em vídeos de pessoas que estavam no local é possível ver o empurra-empurra.

A confusão foi tanta que algumas pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital municipal em Piabetá. Para conter o tumulto, a Polícia Militar e a Guarda Municipal foram chamadas.

A inauguração da loja foi cancelada por determinação da polícia. O Terra entrou em contato com a Polícia Militar, que informou que, apesar do tumulto, não houve prisões ou a necessidade de uso da força.