A organização da Expoacre garantiu a realização de cinco shows gratuitos para a população. Nesta quarta, 4, com sucesso de público, Nadson o Ferinha foi quem subiu ao palco da Arena de Shows. Cantando seus hits, o cantor animou a plateia durante a quinta noite da feira, em Rio Branco.

Antes de subir ao palco, o artista destacou a emoção de estar pela primeira vez na capital acreana. “Estou feliz demais. Já fiz um show em Cruzeiro do Sul, fui muito bem recebido. Tenho certeza que essa noite aqui em Rio Branco não vai ser diferente. Se Deus quiser, vai ser lindo o show. Vai ser um show especial pra essa galera muito linda, com muito arrocha e muita sofrência”, prometeu.

Sobre a receptividade da população rio-branquense, Nadson destacou: “A recepção é maravilhosa. Já cheguei no aeroporto e ali mesmo já teve uma foto com a galera. Tô vindo aqui, a galera falando o meu nome do camarim no palco e, assim, a pressão só aumenta”.

Na expectativa para o show, a moradora da Nova Estação, Maiara Farias, ressaltou o sucesso de público. “Bom, é um show muito aguardado. Afinal, está lotado”, declarou a fã.

Aguardando para tirar uma foto com o cantor, Ariele Barros falou sobre a emoção em conhecê-lo. “Gosto demais do Nadson. Estava ansiosa e esperando demais por esse show, muito mesmo”, contou.

Em sua trajetória, o sergipano Nadson de Jesus Alves, mais conhecido por Nadson o Ferinha, iniciou no ramo musical aos 11 anos de idade, com apresentações em seu estado.

Em 2021, o cantor e compositor ganhou destaque no cenário nacional com o hit Na Ponta do Pé. Ele também é conhecido por suas versões em arrocha de sucessos de outros artistas, como Zé Neto e Cristiano, Gustavo Lima, Paula Fernandes, Henrique e Juliano e Dilsinho.

Em 2023, ganhou o Prêmio Multishow de Música Brasileira na categoria Brega e Arrocha do Ano com a música Sinal, em parceria com João Gomes.