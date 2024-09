Presidente do TSE, Cármen Lúcia presta solidariedade aos povos do Acre 

Na abertura da sessão plenária desta quinta-feira (5), a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, solidarizou-se, em nome do Tribunal, com os povos do norte do Brasil que sofrem com uma seca severa, na data de hoje, em que se comemora o Dia da Amazônia.

“O Brasil, assim como o mundo, preocupado, vê uma estiagem que compromete a vida das pessoas, e esperamos que nós, seres humanos, que tanto contribuímos para a situação de gravidade climática no país, sejamos capazes de equacionar e aportar propostas e adotar condutas que façam com que a gente saia dessa condição de destruição, à qual nos levou a ação humana, em grande parte”, disse a ministra.

A ministra Cármen Lúcia destacou que a Justiça Eleitoral – em especial os Tribunais Regionais Eleitorais do Amazonas, do Acre e do Pará – está trabalhando para que todas as eleitoras e todos os eleitores tenham, de hoje a 31 dias, a plena capacidade material de poder ir votar e exercer a sua cidadania plenamente, sem maiores consequências, sem grandes problemas.

Porém, além da questão eleitoral, a ministra afirmou que a Justiça Eleitoral se solidariza com todos os povos da Amazônia que passam por esse período de grave estiagem.