Onça-parda é resgatada do alto de árvore de 20 metros no Paraná. O caso foi registrado em Cafelândia, no oeste do Estado; profissionais do Instituto Água e Terra (IAT), do Zoológico de Cascavel e da Polícia Ambiental atuaram na operação. Nas imagens, o felino, um macho de 25 quilos, aparece no alto da árvore enquanto a operação de resgate é montada pelos órgãos. O animal foi flagrado por um morador, que acionou as autoridades; a onça foi sedada e levada para o Zoológico de Cascavel.

