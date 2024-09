O fortalecimento da cadeia produtiva da meliponicultura no Estado do Acre

Fortalecendo as cadeias produtivas no estado, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), promoveu nesta quarta-feira, 4, mais um ciclo de palestras sobre a cadeia produtiva do mel. O evento foi realizado no Espaço Fazendinha, no Parque de Exposições Wildy Viana.

Com a presença de técnicos dos órgãos estaduais, produtores rurais, apicultores, meliponicultores, o ciclo visou promover a troca de experiência e expandir as visões dos produtores quanto à produção e comercialização dos produtos e subprodutos derivados do mel.

Durante o evento, foi contada a história da trajetória da cadeia produtiva do mel no estado e do desenvolvimento significativo ao longo dos anos, com iniciativas que visaram tanto a sustentabilidade quanto o fortalecimento econômico das comunidades locais.

Ao longo dos 12 anos de implementação e fortalecimento da meliponicultura e apicultura no território acreano, o governo, por meio dos órgãos estaduais, tem promovido a formação de apicultores e a distribuição de equipamentos necessários para a produção de mel.

A responsável pelo Núcleo do Mel na Seagri, Zandra Pilar Vela Navarro, destacou a importância das palestras para os criadores de abelhas e produtores de mel, para o aprofundamento dos conhecimentos e da prática apícola.

“O evento ofereceu um espaço de aprendizagem e também fortaleceu a conexão entre os apicultores e meliponicultores. […] As discussões foram fundamentais para que possamos aumentar a qualidade da nossa prática e, assim, garantir a viabilidade econômica das atividades que estamos realizando dentro da cadeia produtiva do mel”, disse Zandra.

O produtor Clodoaldo Brandão, da Associação Floresta com Abelhas, ressaltou a importância da preservação ambiental para a cadeia produtiva: “A gente precisa continuar defendendo o meio ambiente, evitando as queimadas, plantando árvores e sempre dialogando e olhando o que é bom para todos, fortalecendo os criadores de abelhas e a cadeia produtiva”.

A convite da Seagri, Laurielson Alencar, especialista em gestão ambiental e professor do Colégio Técnico de Floriano, da Universidade Federal do Piauí (UFPI), relembrou do intercâmbio dos apicultores do Acre e destacou a importância dessa troca de experiências para os produtores e técnicos.

“É muito bom estar aqui no Acre, conhecendo os apicultores e meliponicultores. Um grupo de técnicos da Secretaria de Agricultura e da Emater, apicultores e meliponicultores foram conhecer toda a cadeia apícola e nossas dificuldades. Recebi esse convite para estar aqui na Expoacre, para falar para os demais que não tiveram a oportunidade de visitar o estado e explicar a nossa estrutura, e como é a cadeia apícola no Piauí. É um momento muito rico”, destacou o especialista.

Após o ciclo de palestras, os participantes foram convidados a participar de uma aula prática no meliponário Amor Agarradinho, localizado no bairro Belo Jardim III, no Segundo Distrito de Rio Branco, proporcionando para além do aprendizado teórico, as habilidades práticas e uma maior conscientização sobre a importância das abelhas e da apicultura para a preservação ambiental e geração de rendas dos produtores.