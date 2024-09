Neymar mostra treino no Al-Hilal e manda recado; assista

Durante tratamento de duas lesões, Neymar publicou vídeo de treino com bola no Al-Hilal nesta quinta-feira (5). Durante a atividade, o atacante brasileira arriscou finalizações com as duas pernas.

A estrela do clube saudita publicou o vídeo e escreveu: “O pai tá voltando”, em referência a reta final do tratamento. Veja vídeo acima!

Desde 17 de outubro de 2023 sem jogar uma partida oficial, quando se jogou em confronto contra o Uruguai, Neymar teve duas lesões ao mesmo tempo: rupturas no menisco e no ligamento cruzado anterior.

A evolução do atacante, que já passou onze meses fora dos gramados, indica que seu retorno para os jogos deverá acontecer em breve.

Fonte: CNN