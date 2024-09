Idosa usava pedra semipreciosa de R$6,4 milhões como peso de porta; entenda

Uma pedra de âmbar no valor aproximado de R$ 6,4 milhões foi encontrada na casa de uma idosa na Romênia, que a usava como peso de portas há decadas e não sabia do seu real valor. As informações são do portal Terra.

A pedra é formada a partir da petrificação de seiva de árvores antigas e uma das mais conhecidas do mundo, sendo encontrada em um rio pela idosa. Ela já chegou a ser assaltada e levaram todas suas joias, menos aquela que ficava no chão.

A idosa faleceu em 1991 e seu herdeiro, que não teve sua identidade revelada, desconfiou da preciosidade da pedra e a levou às autoridades da Romênia para o Museu de História de Krakow, Polônia.

O museu possui uma área especializada em análises de pedras preciosas e semipreciosas, que confirmou que a pedra era um âmbar com cerca de 38,5 a 70 milhões de anos. “A descoberta foi muito significativa tanto no âmbito da ciência quanto no museológico,” disse o diretor da instituição.

A pedra foi comprada pelo estado da Romênia, que a classificou como tesouro nacional. O objeto está exposto no Museu da Província de Buzau.

Fonte: BNEWS