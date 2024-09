É HOJE! Wanderley Andrade se apresenta na Expoacre nesta quinta

Vai ter ‘rebelião no seu coração’ durante a Expoacre. Quem promete é o cantor paraense Wanderley Andrade, que vai dominar o palco da Arena do Rodeio na quinta-feira, 5, à noite, na maior feira de agronegócios do estado. O cantor, conhecido como o rei do brega, pop e o eterno “traficante do amor” promete animar o público com muito brega, mas também rock, e revela que o público vai poder conhecer, de forma inédita, sua nova música.

Apaixonado pelo estado acreano, Wanderley Andrade estava cumprindo agenda de shows em Rio Branco e no interior, quando se encontrou com o governador Gladson Cameli, durante a Expoacre. Então, surgiu o convite para ele completar o time de shows que estão sendo atração na feira.

O cantor se apresenta nesta quinta-feira, 5, no palco que fica na Arena do Rodeio, a partir das 21h. A organização pede apenas que o público leve um quilo de alimento não perecível.

“Cancelei meu show em Manaus para estar aqui na minha querida Rio Branco. É um privilégio poder estar em uma das maiores feiras que nós temos no Brasil, que é a nossa Expoacre. Então, para mim, é um privilégio poder pisar naquele palco mágico e estar no meio do povão na arena”, disse.

E as surpresas não param por aí. Ele promete lançar música nova no estado acreano e repetir o sucesso que teve em vezes passadas.

“O Acre sempre deu muita sorte. Foi daqui que explodiu a música ‘Conquista’ e tenho certeza que todo mundo vai cantar comigo a nova canção que vai dar dor de cabeça no Brasil: ‘Sargento Joel’. Já começou a fazer burburinho e amanhã vai ser lançada ao vivo”, garante.

Para o público, ele deixa um recado de que ninguém vai ficar parado e pode esperar um show eletrizante, no estilo Wanderley Andrade. “Pode esperar muito brega e muito rock and roll. Eu canto o que o povo gosta. Eu gosto de estar no meio do povo. E amanhã vou estar nos braços desse povo lindo, desses acreanos que me amam. Vou entrar no mundo de Raul Seixas, de Reginaldo Rossi, Bon Jovi, enfim, vai ser uma salada”, promete.

Programação de quinta-feira, 5:

18h – Abertura dos estandes de exposições, dos setores de gastronomia e das atividades de negócios e entretenimento da Expoacre ao público;

20h – Show Gospel nacional Thalles Roberto;

21h – Show do Wanderley Andrade;

0h – Fechamento dos estandes de exposições;

3h – Encerramento das atividades.