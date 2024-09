Data Control: Jéssica tem 42%, Zequinha 40% e ambos estão tecnicamente empatados

Uma pesquisa do instituto Data Control, divulgada nesta quinta-feira, 5, mostra um empate técnico entre os candidatos Zequinha Lima (PP) e Jéssica Sales (MDB) na disputa pela prefeitura de Cruzeiro do Sul. Registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número 05303/2024, a pesquisa tem margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos e intervalo de confiança de 95%. Ela foi realizada nos dias 29 e 30 de agosto com 810 entrevistados, incluindo as zonas urbana e rural do município.

Na pesquisa espontânea, Jéssica Sales aparece com 38,5% das intenções de voto e Zequinha Lima com 37,5%. Brancos e nulos somam 8,7%, e não sabem ou não responderam 15,2%.

Na pesquisa estimulada, Jéssica Sales tem 42,9% e Zequinha Lima tem 40,3%. Brancos e nulos somam 7,1%. Não sabem ou não responderam 9,8%.

Sobre a rejeição aos candidatos, respondendo à pergunta feita “se a eleição fosse hoje, em quem você não votaria de jeito nenhum? “21,1% responderam Zequinha Lima, e 15,5% citaram Jéssica Sales. 59,3% disseram que não rejeitam nenhum dos dois candidatos, e 4,1% afirmaram rejeitar ambos os candidatos.

Os dados mostram que a administração de Zequinha Lima tem uma avaliação predominantemente positiva entre a população, com mais de um terço considerando a gestão regular e quase 40% avaliando de maneira favorável.

A avaliação revela que na soma das avaliações positivas: o prefeito Zequinha Lima alcança 38,9% de aprovação, sendo que 28,1% classificam como “Boa” e 10,8% como “Ótima”.

38,6% dos entrevistados consideram sua gestão “Regular”. Apenas 9,8% avaliam a gestão como “Péssima” e 7,7% como “Ruim”, enquanto 4,9% não souberam ou não responderam.

O nível de aprovação do atual Governo do Acre também foi avaliado. 16.5% avaliam o governo como ótimo o governo de Gladson Cameli,41,4% acham bom, 34,9% dizem ser regular, 2,9% dizem que é ruim e 3,4% péssimo. Não sabem ou não responderam somam 0,8%