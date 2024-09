Casa do Produtor recebe o 1º encontro de mulheres do Agro da Amazônia Ocidental no Acre

a Casa do Produtor, stand organizado pela Federação da Agricultura e Pecuária do Acre (Faeac), Senar e Sindicato Rural na Expoacre 2024, foi o palco do 1º encontro de mulheres do Agro da Amazônia Ocidental no estado.

O evento tem como principal meta a inclusão de mais mulheres no agronegócio não só na Amazônia, mas em todo o país. Idealizado pela jornalista Carolina Brazil, a reunião também serviu para que o grupo debatesse sobre o Congresso Nacional das Mulheres do Agro, previsto para ocorrer em São Paulo, de 23 a 24 de outubro, no Transamérica Expo Center.“São esperadas em torno de 3600 mulheres no congresso, vindas de outros estados e até de outros países. A missão aqui no Acre é justamente trazer esse engajamento de mulheres. Porque aqui ainda não existe um movimento em que as mulheres se posicionem, se relacionem, se conectem”, disse a jornalista.

Ela lembrou que a iniciativa – que engloba a Amazônia Ocidental -, é composta por Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima. “As mulheres podem contar com o apoio da FAEAC, que abriu as portas para o encontro”, completou.