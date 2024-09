Resultado do PIB do Brasil é o 3º melhor dos países do G20, destaca Alckmin

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 1,4% no 2º trimestre de 2024, na comparação com o trimestre anterior, superando as expectativas do mercado. O resultado foi puxado pela indústria, que subiu 1,8%, e pelo setor de serviços (1%), segundo números divulgados nesta terça-feira (3) pelo IBGE.

“São três boas notícias”, celebrou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. “A primeira, o crescimento do PIB, crescimento da economia. O mercado esperava 0,9% e ele cresceu 1,4% no segundo trimestre. Segunda boa notícia: nós fomos o terceiro maior crescimento entre todos os países do G20. E, finalmente, a qualidade desse crescimento. O que cresceu forte foi a indústria, cresceu 1,8%, e os investimentos cresceram 2,1%. Boa notícia para o Brasil e para os brasileiros”, afirmou.

Este é o 12º resultado positivo consecutivo do indicador em bases trimestrais e o melhor resultado para um trimestre desde 2020. Em valores correntes, o PIB totalizou R$ 2,9 trilhões.

Confira resultados do PIB dos países do G-20 no segundo trimestre de 2024:

Indonésia: 3,8%;

Índia: 1,9%;

Brasil: 1,4%;

Arábia Saudita: 1,4%;

Japão: 0,8%;

Estados Unidos: 0,7%:

China: 0,7%;

Reino Unido: 0,6%;

Canadá: 0,5%;

África do Sul: 0,4%;

União Europeia: 0,3%;

Itália: 0,2%;

França: 0,2%;

México: 0,2%;

Turquia: 0,1%;

Alemanha: -0,1%;

Coreia do Sul: -0,2%