Quando vou me aposentar? Saiba como calcular valor do benefício e tempo de contribuição

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) disponibiliza para os contribuintes uma calculadora que permite simular quanto tempo falta para a aposentadoria. O serviço está disponível dentro do aplicativo Meu INSS, que simula o tempo restante de contribuição usando os dados que estão dentro da base de dados do insituto.

A ferramenta calcula o tempo de contribuição necessário para se aposentar e simular o valor do benefício futuro. Nesse último caso, o cálculo só é feito para segurados que estão a, no máximo, cinco anos de adquirir o benefício.

Confira o passo a passo para fazer a simulação

Celular

Baixe o aplicativo Meu INSS (disponível para Android e iOS)

Se necessário, clique no botão “Entrar com gov.br” e digite seu CPF e senha. Caso não tenha senha, cadastre uma

Abra o menu lateral (na parte superior esquerda) e clique em “Simular Aposentadoria”

Cheque as informações que aparecerão na tela. O site vai mostrar sua idade, sexo e tempo de contribuição, além de quanto tempo falta para a aposentadoria, conforme as regras em vigor

Caso precise corrigir algum dado pessoal basta clicar no ícone de lápis (à direita)

Computador

Entre no site meu.inss.gov.br e digite seu CPF e senha. Caso não tenha senha, cadastre uma;

Vá em “Serviços” e clique em “Simular Aposentadoria”

Confira as informações que aparecerão na tela. O site vai mostrar sua idade, sexo e tempo de contribuição, além de quanto tempo falta para aposentadoria, segundo cada uma das regras em vigor

Regra para se aposentar em 2024

Como ocorre desde que a Reforma da Previdência foi aprovada, em 2019, as regras da aposentadoria dos trabalhadores mudam a cada virada de ano. Para quem começou a trabalhar depois de 2019 valem as regras atuais. Hoje para se aposentar, no caso das mulheres, é preciso ter idade mínima de 62 anos e, pelo menos, 15 anos de contribuição. Para os homens, a idade mínima é de 65 anos e, pelo menos, 20 anos de contribuição.

No entanto, para quem já estava no mercado de trabalho quando a reforma foi aprovada, há quatro anos, são até cinco regras de transição. A principal delas é o sistema de pontos. Funciona assim: cada ano de recolhimento ao INSS corresponde a um ponto, enquanto cada ano a mais de idade vale outro. Por meio deste sistema de transição, em 2024, são necessárias a realização de 91 pontos para as mulheres e 101 pontos para os homens.

Outra regra da transição é a idade para entrar com o pedido de aposentadoria, que aumentou seis meses em relação ao regime anterior. Isso significa que, para as mulheres, a idade mínima é de 58 anos e 6 meses, enquanto para os homens é de 63 anos e 6 meses. Além disso, o tempo mínimo de contribuição passa a ser de 30 anos para mulheres e 35 anos para os homens.