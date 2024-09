Ovo tem tempo máximo para ser armazenado na geladeira; saiba quanto

De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), as pessoas não podem deixar os ovos armazenados na geladeira por muito tempo. A entidade determinou que há um período de tempo e local específico para que o produto possa ficar guardado no eletrodoméstico.

No eletrodoméstico, o alimento não pode ficar na porta para não sofrer com as variações de temperatura do “abre e fecha”. Os ovos devem ficar em um espaço mais reservado e com menos exposição para não superar a temperatura dos 4ºC.

Já no tocante ao tempo de armazenamento dos ovos, se forem ovos crus, o alimento só pode ficar na geladeira por até cinco semanas ou 37 dias. Já para os ovos cozidos, o tempo máximo é de uma semana, conforme detalhado pelo USDA.

Fonte: BNEWS