O seu está na lista? Confira os nomes mais comuns no Brasil em 2024

Com a chegada de um novo membro à família, os papais têm a difícil tarefa de escolher o “nome perfeito” para o filho ou a filha. Alguns optam por aqueles que são diferentes e aesthetics, enquanto outros preferem nomes populares, como Maria e Júlia.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) afirma que existem mais de 130 mil nomes diferentes no Brasil. Com tantas opções, alguns se destacam como os mais comuns no país em 2024. Confira abaixo cinco deles, de acordo com informações divulgadas pela revista Crescer:

Helena

Helena foi um dos nomes mais registrados no Brasil em 2023. Com origem grega, significa “tocha” ou “luz” e pode ser traduzido como “aquela que ilumina” ou “a reluzente”. É um nome clássico e elegante.

Alice

Derivado dos nomes franceses Adaliz, Alesia e Aliz, que são diminutivos do nome Adelaide, Alice tem origem germânica e significa “de linhagem nobre” ou “de qualidade nobre”. Foi popularizado pela obra Alice no País das Maravilhas.

Laura

Laura deriva do termo laurus, que significa “loureiro” ou “vitoriosa”. É um nome de tradição histórica e cultural que pode significar “triunfadora” ou “coroa de folhas de louro”.

Miguel

Assim como Helena, Miguel também foi o nome mais escolhido para o registro de crianças em 2023 no Brasil. Derivado do hebraico “Mikha’el”, que significa “quem é como Deus”, Miguel é um nome que evoca força, proteção e liderança.

Arthur

O nome Arthur, de origem celta, pode ter vários significados. Um deles é “generoso” ou “nobre”. Também pode significar “grande urso”, a partir da junção de “art”, que significa “urso”, e “ur”, que significa ”grande”.