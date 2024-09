Jovem implora para ladrão não levar celular: ‘Meu pai tá pagando’; veja o vídeo

Uma adolescente de 16 anos se desesperou ao ser assaltada por dois criminosos e implorou para não ter o celular levado.

O que aconteceu

A jovem foi assaltada em frente à Câmara de Vereadores de São João de Meriti (RJ), no domingo (1º). O momento do roubo foi registrado por câmeras de segurança, e as imagens mostram quando a vítima é abordada por dois criminosos que estavam em uma moto. Outras duas jovens que acompanhavam a vítima conseguiram fugir.

Vítima implorou para o ladrão não levar o celular. “Não, cara. Papo reto, mano… Meu telefone… meu pai tá pagando no cartão”, diz ela, aos prantos. Os criminosos, entretanto, conseguem pegar o aparelho e vão embora.

Além de ser assaltada, a adolescente também foi enforcada e bateu com a cabeça no chão durante o assalto. “Ele deu duas pisadas no meu peito. Fiquei com muita falta de ar e entreguei o telefone com medo dele fazer coisa pior comigo”, declarou ela em entrevista ao RJ1 da TV Globo.

Jovem explicou que se desesperou porque usava o celular para postar vídeos nas redes sociais. Ela, que tem o sonho de ser jogadora de futebol, publicava vídeos para mostrar suas habilidades com a bola. Ao RJ1, a adolescente também contou que havia recebido o convite de um clube para realizar um teste, mas que, sem seu celular, também perdeu acesso às redes e consequentemente ao convite.

Caso é investigado pela Polícia Civil de São João de Meriti. Até o momento, os dois criminosos não foram identificados.