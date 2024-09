Jogador se revolta com realização de partida da NFL no Brasil e dispara: “Taxa de crime alta”

Às vésperas do jogo da NFL no Brasil, o jogador Darius Slay, do Philadelphia Eagles, se revoltou com a decisão da liga em realizar uma partida de futebol americano no país. Segundo o jogador, a taxa de crimes em solo brasileiro é alta.

“Eu não quero ir para o Brasil. A taxa de crimes é alta. Eu me pergunto por que a NFL quer nos mandar para um lugar onde a taxa de crime é tão alta”, disse Slay, em seu próprio podcast.

Slay é o terceiro jogador dos Eagles a contestar o jogo no Brasil. Antes, CJ Gardner-Johnson e AJ Brown já haviam questionado a decisão da NFL.

O Philadelphia Eagles enfrenta o Green Bay Packers em São Paulo, na sexta-feira (6), às 21h15 (de Brasília). Os Eagles têm voo para o Brasil agendado para esta quarta-feira.

Fonte: BNEWS