Estado entrega suprimentos a municípios acreanos para enfrentamento da baixa qualidade do ar

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), em resposta aos desafios impostos pela seca e pelas queimadas que afetam o estado, promoveu na segunda-feira, 2, a entrega de insumos para o município do Jordão. No final do mês de agosto, outras entregas já tinham sido efetuadas para Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Santa Rosa do Purus.

Dentre os itens, foram inclusos soro fisiológico, uma variedade de medicamentos, material médico hospitalar e equipamentos vitais para o tratamento de emergências relacionadas às condições climáticas extremas.

Essa ação é parte de um esforço contínuo do governo do Estado do Acre para mitigar os impactos das crises ambientais na saúde pública, visando reforçar a capacidade de resposta local e assegurar o atendimento essencial à população.

Com dados de fiscalização da qualidade do ar apresentando acréscimo na média diária, com marca acima dos níveis recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), são estudados os impactos na saúde pública na região, como as possíveis incidências de doenças respiratórias, desidratação e outras condições relacionadas ao clima adverso.

“Estamos cientes dos desafios que os nossos municípios estão enfrentando devido às condições climáticas extremas. A entrega desses suprimentos é um passo crucial para garantir que nossos profissionais de saúde tenham os recursos necessários para cuidar da população”, afirmou Pedro Pascoal, secretário de Saúde do Acre.

Nesta terça-feira, 3, com o objetivo de atender às demandas dos munícipios, também foi enviada uma equipe médica para o serviço de atendimento nas unidades de Saúde.

“Estamos monitorando todas as nossas unidades nesse período de seca, principalmente as isoladas por conta da logística, mas temos seguido nosso cronograma de abastecimento e mantido todo o serviço oferecido nas unidades”, reforçou o diretor de administração e finanças da Sesacre, Guilherme Miguel.

A Sesacre continua comprometida com o a melhoria das condições de saúde no estado, e a entrega de suprimentos é uma iniciativa para lidar com os desafios enfrentados, promovendo a recuperação e o bem-estar da população.