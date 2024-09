Crise climática se agrava e Acre aprofunda medidas de contenção aos efeitos da seca e das queimadas

O governo do Acre, por meio do Gabinete de Crise da Seca e Estiagem 2024, composto pelas secretarias do Estado, se reuniu nesta terça-feira, 3, na Casa Civil para discutir as principais ações que serão tomadas para mitigar os impactos das crises ambientais no Estado.

Em reunião na Casa Cívil, Gabinete de Crise organiza Plano de Ações no enfrentamento a baixa qualidade do ar no Estado. Foto: Neto Lucena/ Secom

Durante a reunião, a secretária de Estado do Meio Ambiente (Sema), Julie Messias, e o secretário de Estado de Saúde (Sesacre), Pedro Pascoal, apresentaram as informações mais recentes sobre a incidência de queimadas e a qualidade do ar, conforme os dados do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), vinculado à Sema.

Além disso, foi destacado como a crise ambiental atual tem impactado negativamente a saúde pública, aumentando os casos de doenças respiratórias, desidratação e outras condições relacionadas ao clima adverso. As informações foram fundamentadas nos níveis de qualidade do ar estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que indicam que a situação exige medidas urgentes e eficazes.

Na ocasião, cada representante dos diversos eixos de atuação expôs as principais medidas para a construção de um Plano de Ação Emergencial, visando enfrentar a crise de forma integrada e eficaz.

Secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, apresentaram informações de como a crise ambiental atual tem impactado negativamente a saúde pública. Foto: Neto Lucena/ Secom

O titular da Secretaria da Casa Civil, Luiz Calixto, destacou a gravidade da situação: “Estamos diante de um desafio significativo para a saúde e o bem-estar da nossa população. Nosso compromisso, como governo, é proteger a população acreana, implementando um plano de ação robusto e articulado entre as diversas secretarias e órgãos envolvidos. A união de esforços é essencial para enfrentarmos essa crise ambiental de forma eficiente e garantirmos a segurança e a saúde de todos.”

Titular da Secretaria da Casa Civil, Luiz Calixto, destacou a gravidade da situação. Foto: Neto Lucena/ Secom

O Plano de Ações será apresentado à sociedade em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 4, às 14 horas na Sala de Reuniões, na Casa Cívil, em Rio Branco.

Orientações para evitar a exposição à fumaça intensa

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), com base nas informações cedidas pelo Ministério da Saúde (MS) apresenta orientações e recomendações para evitar a exposição da população à fumaça intensa e neblina, causadas por queimadas. Além dos esforços de combate ao fogo, é fundamental que a população se proteja, evitando, dentro do possível, a exposição aos poluentes.

O Sesacre estabelece as seguintes orientações para a população:

Aumentar a ingestão de água e líquidos, o que ajuda a manter as membranas respiratórias úmidas e, assim, mais protegidas;

Reduzir ao máximo o tempo de exposição em ambientes abertos, recomendando-se que permaneça dentro de casa, em local ventilado, com ar condicionado ou purificadores de ar;

As portas e as janelas devem permanecer fechadas durante os horários com elevadas concentrações de partículas, para reduzir a penetração da poluição externa;

Evitar atividades físicas em horários de elevadas concentrações de poluentes do ar, e entre 12 e 16 horas, quando as concentrações de ozônio são mais elevadas;

Uso de máscaras do tipo “cirúrgica”, pano, lenços ou bandanas podem reduzir a exposição às partículas grossas, especialmente para populações que residem próximas à fonte de emissão (focos de queimadas) e, portanto, melhoram o desconforto das vias aéreas superiores. Enquanto o uso de máscaras de modelos respiradores tipo N95, PFF2 ou P100 são adequadas para reduzir a inalação de partículas finas por toda a população;

Crianças menores de cinco anos, idosos maiores de 60 anos e gestantes devem redobrar a atenção para as recomendações descritas acima para a população em geral. Além disso, devem estar atentos a sintomas respiratórios ou outras ocorrências de saúde e buscar atendimento médico o mais rapidamente possível. Pessoas com problemas cardíacos, respiratórios, imunológicos, entre outros, devem:

Buscar atendimento médico para atualizar seu plano de tratamento;

Manter medicamentos e itens prescritos pelo profissional médico disponíveis para o caso de crises agudas;

Buscar atendimento médico na ocorrência de sintomas de crises;

Avaliar a necessidade e segurança de sair temporariamente da área impactada pela sazonalidade das queimadas.