A contribuição do senador Márcio Bittar (União Brasil) para a formação da aliança política entre o PL/PP e a União Brasil durante as eleições municipais em Rio Branco, lideradas pelo prefeito Tião Bocalom (PL), é indiscutível. Seu principal objetivo é assegurar a reeleição em 2026.

A estratégia adotada para a sua participação na campanha eleitoral consiste em alinhar a disputa local à polarização nacional entre os seguidores de Bolsonaro e Lula, formando um discurso de “nós” contra “eles”. Aqui, “eles” são retratados como os inimigos, enquanto “nós” os virtuosos.

É importante ressaltar que essa tática não é exclusiva de Bittar, sendo igualmente utilizada pelos seus concorrentes extremistas, assim como ele.

Bittar afirma: “Diga-me com quem andas e te direi quem és”; ele também faz referência à Bíblia: “As más companhias corrompem os bons costumes”. No entanto, para ele, as “más companhias” sempre serão os “outros”.

Já diziam os coronéis da política nordestina: “Amigo meu não tem defeito, inimigo não tem virtudes”. Essa é a régua da medição moral utilizada. É sempre uma questão de ponto de vista.

De acordo com sua perspectiva, o clã Bolsonaro é uma boa companhia. No entanto, se o famoso detetive Sherlock Holmes ou Hercule Poirot, personagem de Agatha Christie, investigassem o caso das jóias de Bolsonaro e do relógio de Lula, talvez dissessem: “Não é bem assim, meu caro Watson”.

Ademais, o adágio citado e, principalmente, a Palavra de Deus, funcionam como uma espada de dois gumes. Essa analogia fala mais para o próprio orador do que para o oponente que se pretende criticar ou exortar.

Além disso, as companhias políticas de Bittar, pelo menos no âmbito político nacional, não são necessariamente modelos de virtude e santidade a serem imitados. O argumento do senador é via de mão dupla. Alguém pode dizer que ele mesmo não é uma boa companhia para o seu candidato. C’est la vie!

“Se a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude, o cinismo é a afirmação ostensiva do vício como virtude”. (Professor Olavo de Carvalho – ideólogo da nova direita brasileira)

. Subestimar a vinda da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro a Rio Branco para apoiar a reeleição do prefeito Tião Bocalom é um erro que pode custar caro à oposição.

. Ela é muito simpática e carismática … e mulher conservadora como tantas por aí.

. O candidato do PSD, Gilson da Funerária, tem recebido uma leva de apoios nessa reta final de campanha.

. Os olhos de todos estão voltados para as eleições em Sena Madureira.

. Mazinho X Gerlen; um Fla X Flu com Maracanã cheio.

. Em Brasileia a Leila tem 43% e o Carlinhos do Pelado 34% na cidade.

. A zona rural não pode ser mensurada por pesquisas.

. Em Xapuri, consta que o jogo está mais que embolado.

. Em CZS, a médica Jéssica Sales continua na dianteira do prefeito Zequinha Lima, do PP.

. Encontrei um amigo no mercado da Estação Experimental que me diz angustiado: _ “Irmão, tenho medo do comunismo que foi implantado no Brasil”!

. Ore, irmão, ore, que Jesus está voltando, mas não é por causa do comunismo não; é por nós mesmos, pois, os dias serão abreviados.

. O governador Gladson Cameli sempre otimista, empurrando o povo para a frente com ânimo e fé.

. Coisa que o presidente Lula sabe fazer muito bem também.

. A propósito, a antiga obscura APEX ganha, presidida pelo Jorge Viana, ganha visibilidade mundial a favor do Brasil.

. A jornalista e ex-deputada federal Mara Rocha é uma voz firme e coerente na direita no Acre.

. Tem o propósito de disputar o Senado em 2026.

. Bem lembrado: o prefeito Bocalom é experiente em muitas eleições, portanto, não deve ser subestimado sobre hipótese alguma.

. Muita mais estrutura na gestão.

. Bom dia!