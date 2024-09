Vídeo flagra briga em rua e homem sendo atingido com cinco pauladas

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 35ªDP, prendeu o suspeito de matar um homem de 53 anos com cinco pauladas na AR 14, de Sobradinho II. O crime ocorreu no último domingo (1º/9) e a prisão aconteceu no dia seguinte.

A briga foi capturada por uma câmera de segurança. De acordo com as investigações, o crime teve início após uma discussão entre a vítima e um amigo do agressor. O suspeito, ao presenciar a confusão, foi para cima do outro homem, que tentou fugir, mas acabou derrubado após os golpes.

Veja:

É possível ver ainda que a vítima recebeu mais golpes com o pedaço de madeira enquanto se levantava. Logo após isso, ele ainda leva mais pauladas e desaba no chão. O homem ferido chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Sobradinho, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo a PCDF, o autor é um homem de 39 anos que já possui antecedentes criminais por outro crime contra a vida. Após ser preso em flagrante, ele foi encaminhado à carceragem da Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP).