TCE AC publica gabarito de concurso; acompanhe divulgação da Cebraspe

Gabarito concurso TCE AC! As provas do concurso do Tribunal de Contas do Estado do Acre foram aplicadas neste domingo, 1 de setembro pela Cebraspe (banca organizadora do concurso). Acompanhe informações sobre publicação do gabarito e próximas etapas da seleção referente ao edital 01-2024.

Gabarito TCE AC

O concurso do TCE AC oferece 38 vagas para candidatos com médio, técnico e superior. Estão inscritos no certame 5.349 candidatos.

O Portal PNE vai acompanhar a divulgação do gabarito que será feito pela Cebraspe. As respostas das questões serão disponibilizadas nesta página.

A previsão é que o gabarito seja disponibilizado em 3 de setembro. Acompanhe nossas atualizações.

Datas importantes

Depois de conferir o gabarito é preciso acompanhar o cronograma de divulgação dos resultados da seleção organizada pela Cebraspe.

O resultado preliminar do concurso do TCE AC será divulgado em 24 de setembro. Já a classificação final, com a lista de aprovados, será disponibilizada em 8 de novembro.

Vagas

Há oportunidades para ingresso no serviço público em Rio Branco. A remuneração inicial para os candidatos aprovados é de R$ 7472 a R$ 12459,27.

TCE AC oferece vagas para os seguintes cargos: Analista Administrativo – área: administração (4); Analista Administrativo – área: contabilidade (2); Analista Administrativo – área: Direito (3); Analista Administrativo – área: Engenharia Civil (1); Analista Administrativo – área: Pedagogia (1); Analista de Tecnologia da Informação – área: Gestão de Dados (1); Analista de Tecnologia da Informação – área: Infraestrutura de TI (1); Analista de Tecnologia da Informação – área: Planejamento de TI (1); Analista de Tecnologia da Informação – área: Projetos de TI (1); Analista de Tecnologia da Informação – área: Segurança da Informação (1); Analista de Tecnologia da Informação – área: Sistemas de Informação (5); Analista Ministerial- área: Administração (1); Analista Ministerial- área: Direito (4); Auditor de Controle Externo – área: Administração (2); Auditor de Controle Externo – área: Arquitetura (1); Auditor de Controle Externo – área: Contabilidade (2); Auditor de Controle Externo – área: Direito (3); Auditor de Controle Externo – área: Engenharia Civil (2); Auditor de Controle Externo – área: Técnico Administrativo – especialidade: Instrutivo (1); Técnico de Controle Externo – área: Técnico em Informática (1)..

Veja mais informações do concurso no site da Cebraspe. Leia também o edital.