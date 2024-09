Sob forte repressão, roubos caem mais de 41% no Acre em 2024, afirma Polícia Civil

A Polícia Civil do Acre (PCAC) verificou uma queda significativa de 41,1% no registro de boletins de ocorrência referentes a casos de roubo em Rio Branco, entre os meses de janeiro e julho de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023. Os dados são coletados a partir de Boletins de Ocorrência (BO) que passam pelo Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp) e pelo Procedimento Policial Eletrônico (PPE).

“Esses números demonstram o comprometimento e a eficiência dos nossos policiais. É um trabalho árduo, que envolve muita dedicação e inteligência, para retirar criminosos de crculação, desarticular quadrilhas e garantir a segurança da nossa população”, disse o delegado-geral da PCAC, Henrique Maciel, destacando em especial a atuação Delegacia Especializada de Combate a Roubo e Extorsão (Dcore) em Rio Branco, o município mais populoso do estado e com a maior circulação de dinheiro.

A Dcore também teve um impacto significativo nas operações durante os primeiros oito meses de 2024. Entre janeiro e agosto, a Dcore realizou um total de 34 prisões e executou 23 mandados de busca e apreensão. Durante esse período, 82 celulares foram recuperados, 4 motocicletas e 2 carros foram apreendidos, além de 3 armas de fogo confiscadas. A delegacia também instaurou 189 inquéritos e encaminhou 186 ao Poder Judiciário.

Segundo o delegado titular da Dcore, Leonardo Santa Bárbara, as investigações desempenham um papel fundamental na redução dos índices de criminalidade: “Focamos em investigações detalhadas e estratégicas, que não apenas levam à prisão dos autores de roubos e furtos, mas também desmantelam redes de receptadores que alimentam o crime. Continuaremos firmes nesse propósito, para que os números possam cair ainda mais.”

Os resultados são fruto de investigações minuciosas, que levaram à identificação e retirada de circulação de criminosos envolvidos em roubos e furtos. Além disso, a PCAC tem intensificado esforços para identificar e prender receptadores, indivíduos que compram produtos roubados, alimentando a cadeia do crime. Esses receptadores são fundamentais para o funcionamento dessas atividades criminosas e não podem ficar impunes.

A atuação da PCAC também incluiu a desarticulação de quadrilhas especializadas em roubos de veículos, que operam tanto no estado quanto com conexões fora do país. Essas ações têm resultado na redução da criminalidade e no aumento da segurança para a população de Rio Branco.