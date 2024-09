É inegável que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, evoca a figura de um imperador romano com tendências autoritárias. No entanto, é importante considerar que seus opositores seguem a mesma linha. A rivalidade entre o ex-presidente Bolsonaro e Morais é uma competição de quem é mais presunçoso.

Neste cenário conturbado, entram em cena o bilionário Elon Musk e sua rede social “X”, que não deve ser confundido com o “X da Questão” do ex-deputado José Alex.

O complexo de inferioridade do povo brasileiro (o tal complexo de vira-lata) vem à tona diante do confronto com Musk, um indivíduo que se considera o senhor do mundo, focado mais em acumular riqueza do que em promover a liberdade. Se ele valorizasse a liberdade, estaria em guerra com o império chinês a favor de Taiwan, onde o X não dá um pio.

Faço a pergunta ao Google: O que é o complexo de vira-lata?

_ O complexo de vira-lata foi descrito em 1958 pelo jornalista brasileiro Nelson Rodrigues como “a inferioridade em que o brasileiro se coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo”.

Poderia ser essa a situação? No âmbito econômico, o Senhor Musk é visto como o colonizador e aqueles que o enxergam como a encarnação de William Wallace, expoente da independência da Escócia, os colonizados.

Quem poderia frear o ministro Alexandre de Moraes, porém, a maior parte dos senadores não possui a moral necessária para questionar seu mandato. Eles próprios estão cientes disso e a MP e PF também.

Enquanto a confusão continua, nós, os cidadãos comuns, assistimos ao desenvolvimento dessa trama que coloca em xeque a propalada soberania nacional. Aguardemos os próximos capítulos… como nas novelas brasileiras. No frigir dos ovos, não passa disso, uma novela.

“Uma identidade nacional é a memória viva dos grandes feitos realizados por um povo. O nacionalismo brasileiro nem liga para isso. Só pensa nos valores materiais e na ‘cobiça internacional’. (Olavo de Carvalho)

. A Expoacre está muito bem-organizada e com boa participação do público; melhor que o ano passado.

. E as campanhas eleitorais rolando…

. Deus pra cá; Deus pra lá; todo mundo é de Deus!

. Parabéns ao MP que está ensinado alunos a cultura do combate a corrupção; os “burro velho” não aprendem mais;

. Diria Paulo, o Apóstolo, mentes e corações estão cauterizados!

. Vida que segue, é só uma reflexão sobre a humanidade!

. Não tirem da lista André Kamai (PT) e Márcio Batista (PC do B); os eleitores costumam surpreender quando as urnas são abertas.

. O PT em vários municípios, por exemplo, elegerá vários vereadores.

. Como diz o ex-deputado Daniel Zem, presidente da sigla, “começando do zero”; para quem não sabe, é muito bom começar do zero novamente.

. Consta que o ex-deputado Antônio Pedro, candidato a prefeito de Xapuri pelo União Brasil, está dando um banho de cuia nos demais candidatos.

. Em CZS, a Jéssica Sales, candidata a prefeita, está lutando “sobre a sombra da flecha dos adversários”.

. Aos poucos, Jorge Viana vem recuperando o protagonismo político no Acre;na verdade, nunca perdeu, apenas enfraqueceu…

. Afinal de contas foi o segundo mais votado para governador em 2022 com mais de 100 mil votos.

. A oposição ao governador Gladson Cameli ficou assim delineada nas eleições:

. Jorge Viana (PT) – 24,21% – votos; Mara Rocha (MDB) – 11,06% – votos; Petecão (PSD) – 6,42% – votos; Marcio Bittar (União Brasil) – 1,12% – votos; Professor Nilson (Psol) – 0,26% – votos; David Hall (AGIR) – 0,18% – votos.

. A diferença de Jorge Viana para os demais é muito grande, o que o coloca no jogo para o Senado.

. Aliás, qualquer pesquisa para o Senado em 2026 coloca Gladson Cameli e Jorge Viana na mesma posição.

. Bom dia!