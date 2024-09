Governo do Acre anuncia mais R$ 1,2 milhão de investimentos em compras governamentais

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), anunciou na noite desta segunda-feira, 2, na Expoacre, investimentos de R$ 1,2 milhão por intermédio do programa de compras governamentais, o Comprac. O evento reuniu o setor moveleiro no Espaço Indústria. Dois editais foram lançados para aquisição de mobiliário escolar e administrativo e móveis planejados.

Os móveis serão adquiridos pelo Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), no valor de R$ 563 mil; pela Secretaria de Governo (Segov), no valor de R$ 58 mil; pelo Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), no valor de R$ 278 mil; e pela Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac), no valor de R$ 300 mil.

O titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, falou da importância do programa de incentivo à indústria desenvolvido pelo Estado. “Além de seu valor estratégico, o processo de compras públicas mobiliza e influencia toda a organização e o ciclo socioeconômico, haja vista o poder de compra do Estado. A determinação do governador Gladson Cameli é de incentivar a indústria acreana”, frisou.

Para o presidente do Sindicato da Indústria de Móveis do Estado do Acre, Augusto Nepomucena de Souza, as aquisições feitas pelo governo nos últimos anos têm garantido a sobrevivência do setor. “O governo tem sido um grande parceiro, uma mão amiga do trabalhador moveleiro. Contratos como esses mantêm centenas de postos de trabalho”, acrescentou.

Marlúcia Barlatte representou o setor das Indústrias Madeireiras, destacando a valorização da matéria-prima nas compras feitas diretamente com o setor: “Vai ajudar a aquecer o setor madeireiro, impactado pela crise no mercado internacional. O governador Gladson Cameli abraçou a nossa causa. Estamos felizes”.

O titular da Segov, Luiz Calixto, destacou a determinação do governador para aquisição de produtos que valorizem a indústria e o comércio local. “Esse é um dinheiro que circula no estado, gerando renda e emprego para quem mais precisa”, disse. Calixto ainda sugeriu aos deputados estaduais, representados pelo parlamentar Tadeu Hassem, que emendas parlamentares sejam direcionadas para fortalecer ainda mais o Comprac.

A procuradora-geral do Estado, Janete Melo, citou a importância da adequação feita ao programa de acordo a Nova Lei de Licitações e da formulação de leis e decretos que sejam colocados em prática. “Colocamos a PGE à disposição de todos, inclusive para qualificação quanto os atos da Nova Lei de Licitações, oficinas de gestão. Queremos encontrar, a cada dia, caminhos para gerar produção e renda com segurança jurídica”.

O presidente do Ieptec, Alírio Wanderlei Neto, citou a experiência com o programa. Para ele, o processo de aquisição deve ser seguido por todo gestor: “Esse é o segundo contrato que o Ieptec faz com o setor moveleiro, que tem pontualidade e qualidade no que faz”.

