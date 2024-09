Ficate 2024: Branco se torna o epicentro da cultura e do teatro internacional

O Festival Internacional de Cultura, Artes e Teatro (FICATE) 2024, realizado de 16 a 22 de setembro, em Rio Branco , promete ser um marco no calendário cultural da região. Promovido pelas Companhias Cata-Ventos de Cultura e Tanto Lá Quanto de Cá, o evento reunirá artistas, companhias teatrais e entusiastas da cultura de diversas partes do mundo, transformando a cidade em um verdadeiro epicentro de intercâmbio artístico e cultural.

O FICATE 2024 acontecerá em diferentes espaços, incluindo o SESC Centro e oito escolas da capital, são elas:

– Escola Dr. Mário de Oliveira

– Escola Iracema Gomes Pereira

– Colégio Acreano

– Escola Padre Peregrino

– Escola Sebastião Pedroza

– Escola Serafim Salgado

– Escola João Mariano

– Escola Lourenço Filho

Com uma programação diversificada, o festival oferecerá espetáculos teatrais, apresentações culturais, oficinas e debates, proporcionando uma rica troca de experiências entre os participantes e o público local. Será uma semana intensa de atividades que visam não apenas entreter, mas também educar e engajar a comunidade, especialmente os jovens estudantes que terão a oportunidade de assistir a espetáculos de alta qualidade diretamente em suas escolas.

O artista e organizador da ação, Yuri Montezuma, compartilha seu entusiasmo com a realização do evento, que, segundo ele, abre janelas não só aqui no Brasil e na América Latina, mas também para países da Europa.

“A gente está muito feliz em conseguir realizar essa segunda edição. Os grupos que estão vindo de fora acreditam muito no festival, acreditam que a gente pode realizar coisas boas no futuro. E realizar esses eventos nos abre janelas não só aqui no Brasil e na América Latina, mas também para países da Europa. Este ano tivemos interesse de países como França, Espanha e Portugal, e infelizmente não conseguimos trazê-los, mas para as próximas edições com certeza teremos grupos da Europa. No todo, é a gente trabalhar e realizar o festival da melhor maneira possível. Quem for assistir não vai se arrepender. Minha grande felicidade, minha grande alegria é que o festival agora está sendo descentralizado. A gente está levando para as escolas os espetáculos, e isso é muito bacana, é muito importante, porque sabemos que tem alunos que não têm oportunidade sequer de assistir a um espetáculo. Às vezes, não conseguem ir ao teatro, então é muito importante para a gente levar o espetáculo até o estudante”.

Com atrações que vão desde peças teatrais até performances artísticas, o FICATE 2024 promete trazer o melhor da cena cultural internacional para o coração da Amazônia. Este festival é uma oportunidade única para vivenciar a arte e a cultura em suas mais variadas formas, fortalecendo a conexão entre artistas e comunidades e celebrando a diversidade cultural da região. Não perca a chance de fazer parte deste evento histórico que promete transformar Rio Branco em um palco global de criatividade e expressão artística.