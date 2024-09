Exercício à noite é melhor para controlar pressão arterial, diz estudo

Fazer atividades físicas é uma recomendação universal para pessoas com hipertensão, mas uma pesquisa divulgada por educadores físicos da Universidade de São Paulo (USP) revelou que o horário em que o exercício ocorre tem impacto na forma como o corpo controla a doença crônica. Nesse caso, treinar à noite gera mais benefícios na regulação da pressão sanguínea do que pela manhã, segundo o estudo.

A pesquisa analisou os dados de 23 pacientes diagnosticados com pressão alta. Eles foram divididos em dois grupos, para treinar sob orientação em uma bicicleta ergométrica durante dois turnos, das 7h às 10h e das 17h às 20h. Os exercícios eram feitos três vezes por semana, durante 45 minutos e com intensidade moderada. Após 10 semanas de atividades, os pesquisadores observaram que os resultados de saúde do grupo noturno foram melhores do que os daqueles do turno matutino.

Pressão mais controlada à noite

Apenas quem treinou à noite teve indicadores de pressão arterial considerados mais próximos do ideal. Os pesquisadores acreditam que isso seja resultado da sensibilidade barorreflexa, mecanismo que ajuda a controlar a pressão arterial por meio da compensação de mudanças bruscas com a regularização do ritmo cardíaco.

Além disso, o grupo noturno teve índices mais equilibrados da atividade nervosa que regula o fluxo de sangue nos músculos, a atividade nervosa simpática muscular.

“Embora o treino matinal tenha trazido benefícios, foi apenas o noturno que ajudou a controlar a pressão arterial em curto prazo ao melhorar a sensibilidade barorreflexa, para a qual não há medicamentos. [Nesses casos,] o controle é feito por treinamento físico”, detalhou o professor de educação física Leandro Campos de Brito, autor do estudo, em entrevista à Agência Fapesp. A pesquisa foi publicada no The Journal of Physiology em fevereiro último.

A pesquisa não pode definir, entretanto, o que leva o corpo a ter melhora no controle barorreflexo em pessoas com pressão alta que treinam à noite. Os resultados foram apenas observacionais, mas o trabalho evidencia que o treinamento noturno é mais eficiente.

Estudos anteriores do mesmo grupo de pesquisadores revelaram, ainda, que a pressão arterial ficou mais regulada em indivíduos que treinavam à noite (2020) e que esse período do dia também contribuiu para diminuir o endurecimento das artérias entre praticantes de atividade física hipertensos (2021).