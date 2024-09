Atletismo confirma status de potência e reforça o quadro de medalhas brasileiro

Oito ouros, cinco pratas e dez bronzes. Vinte e três medalhas. Segunda colocação parcial no quadro geral de medalhas, atrás apenas da China. A campanha do atletismo brasileiro nos Jogos Paralímpicos de Paris consolida o país como potência da modalidade e, por consequência, como um dos países mais relevantes no quadro geral do megaevento esportivo.

Só nesta terça-feira, 3 de setembro, o país subiu ao pódio sete vezes na modalidade (dois ouros, duas pratas e três bronzes). Em duas ocasiões, dois brasileiros estiveram no pódio ao mesmo tempo e com direito a hino nacional no Estádio Olímpico de Paris. Os títulos vieram com Yelstin Jacques, nos 1.500m, e com Jerusa Geber, nos 100m, ambos em classes para atletas com deficiência visual.

O dia ainda reservou outros três bronzes para o Brasil, dois na natação e um no tênis de mesa. O país soma agora 48 medalhas, com 14 ouros, 10 pratas e 24 bronzes, na quarta posição geral do quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos. Em todos os resultados, a digital do Bolsa Atleta do Governo Federal.