Acre lanç aplicativo que contabiliza emissão de carbono no Estado

O Acre mais uma vez saiu na frente na pauta ambiental ao ser o primeiro estado do país a lançar um aplicativo AC Net Zero que mede a emissão de carbono de um turista que chega para visitar o estado.

O aplicativo foi criado pela Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais (CDSA) S/A, ligado à Secretaria de Estado da Fazenda e pode ser baixado nos sistemas, iOS e Android, e vai permitir que aquela pessoas possa compensar a emissão através de compras de crédito de carbono.

“O aplicativo traz um conceito inovador. Ele vai poder permitir aos usuários que possam fazer um cálculo das suas emissões de gás carbônico. Imaginemos uma jornada no qual uma pessoa vem ao estado para visitar ou para realizar alguma missão. E desde que ele tomou o avião até chegar em Rio Branco, ele vai poder fazer esse cálculo. Tanto da parte aérea, quanto do transporte interno e quanto da sua estadia também durante o tempo que ficar no estado. Mas ele não apenas fica nas pessoas físicas, ele também tem uma opção para pessoas jurídicas”, explicou Victor Hugo Rondon, gestor da CDSA, responsável por desenvolver a plataforma.

Desta forma, em eventos como fóruns e congresso, os organizadores que estejam visitando o Acre podem querer calcular o quanto emitiram de gás carbônico e compensar. “E essa compensação pode ser feito com o próprio estoque que o estado tem. E o principal: todos esses recursos que entrarão por conta dessa venda, a maior parte é destinada para as comunidades tradicionais, para os povos indígenas, para ações que de fato fazem a mudança no clima”, ressalta.

A expectativa é ter três divisões, a primeira é começar pelo Estado, a segunda é tratar de enxergar o âmbito nacional e a terceira é no âmbito internacional e os eventos que o Estado do Acre participa.

“Sempre com o espírito de pioneirismo, o Acre está na vanguarda e as pessoas têm muita atenção quando o Acre lança alguma nova ação, então esta é mais uma dentro de seu espírito vanguardista nas políticas de sustentabilidade. É a primeira federação que tem um aplicativo jurisdicional, próprio do Estado, que permite fazer uma medição correta das emissões de gás carbônico”, pontua o gestor.

Outro grande benefício da ferramenta é orientar formas e estilos de como você pode diminuir suas emissões. “Às vezes a gente só tem muita informação referente ao clima, mas você não tem boas práticas, e é isso que também o aplicativo irá construir durante sua jornada”, salienta.

Para a secretária de Estado dos Povos Indígenas, Francisca Arara, este é um passo para garantir um retorno financeiro às comunidades tradicionais, que vão poder se reestruturar.

“A gente recebe com muita alegria. Estima-se que 90% dos créditos de carbono do Estado do Acre estão no nosso território. Então, é muito importante porque a gente pode ver essa nova tecnologia. Futuramente, quem sabe, possa beneficiar nossos povos que estão enfrentando tantos problemas, inclusive essa seca severa, os eventos extremos, a falta de água, o impacto na segurança alimentar. Então é o Acre mais uma vez saindo na frente com essa nova tecnologia”, destacou.

Acre é o primeiro estado a ter um aplicativo que calcula a emissão de carbono. Foto: Marcos Vicentti/Secom

O secretário de Estafo da Fazenda, Amarísio Freitas, disse que tem uma meta para alcançar. “Nossa meta é fazer 20 mil cadastros. Se conseguirmos, a gente vai fazer sorteio de um festival indígena ou de plantar árvores para poder dar a nossa resposta para a sociedade também”, destacou.

O governador Gladson Cameli enfatizou que se orgulha de ver o estado acreano sendo destaque nacional. “Eu sempre reforço que o Acre tem que estar no protagonismo e iniciativas como essas mostram o potencial que nós temos. Mais do que isso, fortalece nosso desenvolvimento sustentável unindo progresso com consciência ambiental”, pontuou.

Visualizações: 39