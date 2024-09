VÍDEO: Lutador coloca o próprio tornozelo no lugar após torção

O lutador Kayden Giroux viralizou nas redes sociais no último sábado (31). Isso porque, durante Bare Knuckle KFC, no Canadá, sediou uma cena inusitada. Durante a disputa do meio-pesado no boxe sem luvas, ele venceu Trevor Bozniak com somente 10 segundos de luta por nocaute técnico.

A razão para isso foi um golpe definitivo. Giroux derrubou Bozniak com a mão direita, porém, como a vítima atingiu o solo, ela teve o tornozelo direito aparentemente quebrado depois de o pé virar.

Assista:





Fonte: BNEWS